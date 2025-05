Quand la mise à jour One UI 8 sera déployée ? Samsung lâche les premières infos

Début de bêta, disponibilité d'une version stable… Samsung nous offre quelques précisions quant à sa stratégie de déploiement pour sa mise à jour One UI 8.

On constate depuis quelque temps déjà que Samsung pousse One UI 8 auprès d'une sélection très limitée d'utilisateurs. Ce déploiement était jusqu'ici très discret, le constructeur souhaitant peut-être ne pas faire trop de vagues après la gestion difficile du lancement de One UI 7. Mais voilà qu'il s'est décidé à communiquer clairement sur le sujet pour nous éclairer un peu sur le calendrier de disponibilité de cette mise à jour basée sur Android 16.

“Grâce au partenariat entre Samsung et Google, One UI 8 sera déployé sur les nouveaux smartphones pliables de Samsung cet été et sera progressivement étendu à davantage d'appareils Galaxy”, fait savoir la marque. Comme attendu, la version stable de One UI 8 sera prête bien en avance par rapport au calendrier habituel. On comprend ici que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 seront les premiers servis et devraient être livrés directement sous la version la plus récente. Les deux modèles devraient être annoncés début juillet au détour d'une conférence Galaxy Unpacked, pour une commercialisation à la moitié ou vers la fin de ce même mois.

Une bêta de One UI 8 est déjà disponible

“Grâce à une communication ouverte, Samsung et Google ont activement partagé leurs systèmes de conception respectifs et leurs commentaires en temps réel, accélérant ainsi le développement logiciel qui a fait de One UI 8 l'une des premières plateformes d'interface utilisateur à adopter Android 16”, se réjouit le fabricant sud-coréen, qui laisse envisager que les smartphones Samsung dans leur ensemble vont commencer à recevoir plus rapidement les mises à jour pour chaque version majeure d'Android.

“Le lancement de One UI 8 marque un nouveau rythme d'évolution logicielle pour Samsung”, ajoute d'ailleurs le constructeur. Celui-ci ne partage par contre pas (pour l'instant) de calendrier précis de déploiement de la mise à jour sur les modèles de smartphones qui sont déjà sortis. Une version bêta de One UI 8 étant déjà accessible, on imagine que les appareils haut de gamme récents devraient être servis assez rapidement.

Samsung a lancé un programme bêta permettant aux possesseurs d'un mobile de la série Galaxy S25 de télécharger et d'installer la bêta de One UI 8. Elle n'est officiellement disponible qu'en Allemagne, en Corée du sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis lors de cette première vague de déploiement, mais les utilisateurs français ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps pour tester la nouvelle interface et les fonctions ajoutées.

Quelles nouveautés pour One UI 8 ?

Et puisqu'on n'y a pas accès pour le moment, Samsung nous fait l'honneur de présenter les principales innovations apportées par One UI 8. Sans surprise, l'accent est une nouvelle fois mis sur l'IA. “One UI 8 reconnaîtra votre contexte et vous proposera des suggestions personnalisées et proactives adaptées à votre routine quotidienne”, promet Samsung. Les fonctions Now Bar et Now Brief, introduites avec One UI 7, devraient devenir encore plus intelligentes pour afficher des informations et des suggestions toujours plus personnalisées.

Au-delà de l'IA, Samsung annonce du nouveau pour Auracast, la technologie audio basée sur la norme Bluetooth LE Audio. Celle-ci va désormais permettre une connexion audio simplifiée grâce à la lecture et au partage de codes QR. Avec ce système, plusieurs appareils compatibles Auracast peuvent rejoindre un flux audio partagé sans configuration manuelle complexe. La marque met aussi en avant un Quick Share amélioré. “Une simple pression sur le bouton Quick Share dans le panneau des paramètres rapides vous permettra d'envoyer et de recevoir instantanément des fichiers”, apprend-on.

L'application Reminder n'est pas en reste et bénéficie d'une interface plus intuitive pour les utilisateurs. Il devient par exemple possible de gérer tous ses rappels au même endroit, et ce, dès l'ouverture de l'application. Partager une liste de tâches est en outre plus pratique grâce à l'ajout d'un bouton dédié à cette action. Des rappels par voix peuvent aussi être programmés, bien utiles si l'on prévoit d'avoir les mains prises pour consulter une notification sur son appareil (pendant une activité de bricolage, ou si l'on risque d'être en train de porter des sacs de course).

Quand la bêta de One UI 8 sera disponible en France, il suffira de s'y inscrire via l'application Samsung Members pour l'essayer.