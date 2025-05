Vous avez un smartphone Galaxy récent ? Voici comment tester en avance la mise à jour One UI 8 de Samsung

Samsung prépare le lancement de One UI 8 basé sur Android 16. La phase bêta démarre dans plusieurs régions avec un accès réservé à certains modèles Galaxy. Un nouveau centre dédié permet de s’inscrire plus facilement que jamais.

Chaque année, Samsung accompagne la sortie d’une nouvelle version d’Android avec une mise à jour de son interface One UI. Cette surcouche modifie l’apparence du système, réorganise les menus et ajoute des fonctions propres à l’écosystème Galaxy. La phase bêta permet à certains utilisateurs de tester ces nouveautés avant leur déploiement officiel. Elle débute généralement quelques mois avant la sortie finale, en se concentrant d’abord sur les smartphones les plus récents du constructeur.

En 2025, Samsung lance la bêta de One UI 8, basée sur Android 16. Elle s’adresse en priorité à sa toute dernière série des Galaxy 25, qui devrait recevoir l’interface en avant-première. Les modèles concernés sont le Galaxy S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. Ces trois appareils seront les premiers à pouvoir télécharger la version d’essai via l’application Samsung Members. Le S25 Edge est aussi évoqué, mais il pourrait être intégré plus tard au programme.

Samsung ouvre la bêta One UI 8 dans six pays et crée un espace dédié aux inscriptions

Les premiers pays à accueillir la bêta sont les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, la Corée du Sud et la Pologne. Samsung a déjà activé des bannières dans ses forums communautaires et l’appli Samsung Members. La France ne fait pas encore partie des régions concernées. Deux solutions s’offrent aux utilisateurs français : attendre l’arrivée de ce programme dans l’Hexagone (comme ce fut le cas avec One UI 7), ou changer la langue et la région du compte Samsung, ce qui reste complexe et non recommandé au grand public.

Pour rejoindre la bêta, il faut passer par l’application Samsung Members, installée par défaut sur les smartphones Galaxy. Si votre appareil est compatible et que l’elle est disponible dans votre pays, une bannière “One UI Beta Program” apparaît sur la page d’accueil. En appuyant dessus, vous pouvez lire les conditions d’utilisation, puis valider votre inscription. Ensuite, la mise à jour bêta sera proposée dans les paramètres du téléphone.

Voici comment faire, étape par étape :

Ouvrez l’application Samsung Members.

Samsung Members. Recherchez la bannière “One UI Beta Program” sur l’écran d’accueil.

“One UI Beta Program” sur l’écran d’accueil. Appuyez dessus, puis validez votre inscription .

. Accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta.

Samsung a aussi lancé un nouvel espace appelé Beta Program Home. Il regroupe toutes les versions d’essai en cours pour les smartphones, montres connectées et applications. D’autres modèles comme les Galaxy S24, Z Fold 6 ou Z Flip 6 pourraient rejoindre le programme plus tard.