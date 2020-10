Qualcomm se lancerait dans les smartphones gaming avec l’aide d’Asus

Qualcomm pourrait s'allier avec Asus pour lancer sa propre marque de smartphones gaming. C'est en tout cas ce que laisse entendre un rapport relayé par nos confrères du site Digitimes. Une annonce à ce sujet pourrait être faite lors prochain Tech Summit de Qualcomm les 1er et 2 décembre 2020.

Qualcomm bientôt en partenariat avec Asus pour lancer une marque de smartphones gaming ? C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du site Digitimes, qui ont réussi à se procurer un rapport interne revenant sur ce projet commun. Selon ces documents, “Qualcomm ferait équipe avec Asus pour développer et lancer sa propre marque de smartphones gaming au plus tôt fin 2020″.

Pour rappel, Qualcomm se prépare à tenir un nouveau Snapdragon Tech Summit du 1er au 2 décembre 2020. Durant cet événement 100% digital crise sanitaire oblige, le fabricant doit présenter son prochain processeur : le Snapdragon 875. Ce chipset haut de gamme équipera vraisemblablement la plupart des smartphones Android premium de 2021.

Qualcomm bientôt constructeur de smartphones ?

Et hormis cette annonce prévue de longue date, Qualcomm pourrait donc créer la surprise en dévoilant ce partenariat. Depuis des années, Qualcomm met un point d'orgue à ce que ses processeurs offrent de bonnes performances en jeu. Nous l'avons par exemple vu récemment avec les Snapdragon 730G et 765G, justement conçus pour proposer d'excellents résultats en jeu pour les smartphones de milieux de gamme.

Avec ce partenariat, Qualcomm pourrait donc rentrer dans le grand bain et devenir un constructeur de smartphones, et non plus un “simple” fournisseur. D'autant que s'allier avec Asus pour développer des smartphones gaming semble judicieux. La marque s'illustre depuis plusieurs années avec la gamme ROG, des smartphones et des PC portables dédiés avant tout au gaming.

L'Asus Rog Phone 3, lancé cet été, est un monstre de puissance grâce à son Snapdragon 865+ gravé en 7nm, ses 16 Go de RAM LPDDR5 et son écran 6,59″ 144 Hz AMOLED en définition Full HD et compatible HDR+. Assurément le meilleur smartphone gaming à l'heure actuelle, et sans aucun doute le smartphone le plus puissant. De fait, s'arroger les services d'Asus pour concevoir un smartphone gaming pourrait s'imposer comme une stratégie payante. Qui sait, ce futur smartphone pourrait justement profiter du prochain Snapdragon 875. Réponse possible les 1er et 2 décembre lors du Tech Summit.

Source : Digitimes