PSG OM : comment suivre le classico en streaming ?

PSG et OM se retrouvent pour la seconde manche du classico français en Ligue 1. S'il n'y a plus beaucoup de suspense dans la course au titre, l'OM joue sa qualification pour la Ligue des Champions. On vous dit sur quelle chaîne et comment suivre le match en streaming en toute légalité.

Après leur match nul en octobre dernier sur un score de zéro but partout, le PSG et l'OM s'affronteront en Ligue 1 le dimanche 17 avril 2022 au Parc des Princes. Les Parisiens ont 12 points d'avance sur leur dauphin marseillais à 7 journées de la fin du championnat. Une victoire de l'OM ne changerait que très peu le pronostic sur le vainqueur du champion, mais le véritable enjeu pour les Marseillais reste la place qualificative pour la Ligue des Champions.

Deuxième du championnat, l'OM a seulement trois points d'avance sur Rennes. Les deux équipes ne lâchent rien dans la course à la LDC. Les Phocéens restent sur une bonne dynamique avec quatre victoires consécutives en Ligue 1. Ce PSG OM promet donc d'être encore plus électrique.

Sur quelle chaîne et comment voir le match en streaming ?

Le coup d'envoi du classico PSG OM sera donné ce dimanche 17 avril 2022 à 20h45. C'est la grande affiche de la 32e journée de Ligue 1 et elle est à suivre sur Amazon Prime Video Ligue 1. Le service de streaming diffuse 80% des matchs du championnat depuis le début de la saison, au détriment des chaînes TV traditionnelles.

Les matchs sont ainsi accessibles en streaming depuis n'importe quel appareil. Une Smart TV notamment pour y voir la rencontre depuis l'application officielle. Ou sinon grâce à une box TV ou Chromecast si vous n'avez pas de téléviseur connecté. Vous pourrez également suivre ce PSG OM depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Quant à prix, le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime Video coûte 12,99 € par mois en plus de l'abonnement Amazon Prime de base. Il faut donc ajouter ce prix aux 5,99 € mensuels ou 49 € annuel facturés habituellement. Le tout vous reviendra donc à un peu moins de 20 € par mois (17,07 € ou 18,98 € par mois).