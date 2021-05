PS5 : Youtube TV arrive sur la console de Sony

La PS5 accueille aujourd’hui l’application Youtube TV aux Etats-Unis. Ce service va renforcer l’aspect box multimédia de la console. Bien évidemment, l’Europe n’est pas concernée, Youtube TV n’étant disponible qu’au pays de l’oncle Sam.

Une PS5, ça ne sert pas qu’à jouer. La console de Sony, comme la PS4 et la PS3 avant elle, permet d’utiliser diverses applications. C’est un service important qui arrive aujourd’hui sur les consoles américaines, puisqu’il s’agit de Youtube TV. Jusqu’à aujourd’hui, il n’était pas trouvable sur le PS Store.

Pour rappel, Youtube TV est un service à abonnement à 65 dollars par mois. Il s’agit d’une plateforme qui permet d’avoir accès aux chaînes américaines, dont les chaînes de sport, et aussi de multiplier les diffusions, jusqu’à trois écrans en simultané.

Mine de rien, l’arrivée de Youtube TV sur PS5 est importante pour les abonnés américains. En effet, le deal entre Google et Roku n’est plus et les acheteurs de nouvelles box Roku ne pourront télécharger l’application, tout comme ceux qui l’ont supprimé de leur terminal. Certes, ce n’est pas l’argument principal de la PS5 pour les acheteurs, mais cette arrivée pourrait faire pencher la balance en faveur d’un passage en caisse. Notons que l'app était déjà disponible sur PS4.

Youtube TV ne semble pas être prévu pour sortir en Europe

En Europe, Youtube TV n’a pour l’instant pas d’équivalent et il n’est pas prévu que Google se lance sur le vieux continent, marché bien différent des Etats-Unis sur ce segment. Bien évidemment, l’application Youtube « normale » est déjà disponible depuis le premier jour sur la console.

Pour rappel, la PS5 dispose d’un volet spécial dédié aux contenus multimédia. Ainsi, il est possible d’y trouver tous les services de streaming disponibles, mais aussi des applications diverses comme Twitch ou Youtube. Youtube TV viendra logiquement se loger dans ce segment sur les consoles américaines.

La PS5 mise bien évidemment sur ses jeux plutôt que ses applications. Il y a peu, c’est une nouvelle exclusivité, Returnal, qui est sortie dans le commerce et prochainement, un nouveau Ratchet and Clank fera son apparition. Sony mise également sur son catalogue PS4 avec des jeux graphiquement améliorés sur PS5 via le label Game Boost.