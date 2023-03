PS5 : vous pouvez désormais parcourir les circuits de Gran Turismo 7 en 120 FPS

Une mise à jour très attendue par les joueurs de Gran Turismo sur PS5 vient enfin d’arriver. Celle-ci apporte le support du 120 FPS pour tous ceux équipés d’un câble HDMI 2.1 et d’un moniteur compatible. Cette nouvelle version apporte également des voitures inédites au jeu ainsi que le thème Cherry Blossom pour la saison des cerisiers.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que Gran Turismo 7 a connu un lancement assez compliqué. Entre les soucis techniques et un modèle économique qui a fait polémique, la licence culte n’a pas été au rendez-vous pour de nombreux joueurs. Aussi, le titre tente désormais de redorer son blason à grand renfort de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. La plus marquante est sans doute l’ajout du mode VR le mois dernier, arrivé pile à temps pour la sortie du PS VR 2.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle mise à jour qui vient encore un peu plus améliorer l’expérience des joueurs, du moins ceux se trouvant sur PS5. En effet, celle-ci permet enfin de profiter de la console à sa pleine puissance, à savoir en 120 FPS. Pour cela, il suffit de télécharger la version 1.31 du jeu de course, qui vient débloquer le framerate jusqu’aux limites permises par la machine. À noter qu’il vous faudra tout de même vous munir d’un câble HMDI 2.1 ainsi que d’un moniteur compatible.

Après la VR, Gran Turismo 7 prend le virage du 120 FPS

Cette mise à jour ne se contente pas d’ajouter le support 120 FPS, puisque pas moins de 5 voitures rejoignent également les écuries. Les bolides en question sont la Porsche Carrera GTS 904 de 1964, la Porsche 959 de 1987, la Toyota Alphard Executive Lounge de 2018, la Audi RS 5 Turbo DTM de 2019 et la Mazda3 X Burgundy Selection de 2019. De plus, le circuit Nürburgring se dote de deux nouveaux tracés.

Le tracé Endurance combine ainsi les versions Nordschleife et Grand Prix du circuit mythique, pour un total de près de 24 km tout de même. Le tracé Sprint, de son côté, est comme son nom l’indique beaucoup plus court, puisqu’il s’agit de la version Grand Prix de « seulement » 3 629 mètres. Enfin, la mise à jour ajoute le thème « Cherry Blossom » au mode Scapes, qui ravira les adeptes de la saison des cerisiers au Japon.

