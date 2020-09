PS5 : voici à quoi ressemble la DualSense désossée

La DualSense est la manette de la PS5. Contrairement à la console, il semble qu’elle soit déjà en circulation. Une société brésilienne nous donne ainsi des photos de la bête démontée. Si ces photos ne nous apprennent pas grand-chose, on peut y voir comment Sony a conçu son pad.

La PS5 arrive prochainement. Ses manettes sont déjà en circulation, semble-t-il. Le rappeur Travis Scott s’est par exemple montré avec la DualSense en main. Aujourd’hui, c’est une société brésilienne spécialisée dans les manettes customisées qui montre des photos du pad. Petite particularité : ces clichés montrent une manette démontée. Chaque pièce a ainsi été prise en photo et montrée sur Instagram (post en fin d'article). Nous ne voyons malheureusement pas grand-chose, si ce n’est plus de composants que sur la précédente manette Sony, à savoir la Dual Shock 4.

La manette de la PS5, qui ne sera pas une Dual Shock mais une Dual Sense, promet beaucoup. Sony a en effet voulu marquer le coup, le pad apportant des innovations encore inédites sur PlayStation. Les gâchettes, tout d’abord, sont désormais adaptatives et disposent d’un retour de force, exactement comme les manettes de Xbox One actuelles.

Des innovations exploitées dans les jeux

Plus encore elles disposent d'un retour haptique, qui devrait apporter des sensations plus précises et pertinentes que les vibrations que nous connaissions jusque-là. Pour le reste, elle dispose toujours de son immense pavé tactile ainsi que de sa touche de partage, cette fois nommée Create. Notons qu’un jeu sera offert avec la console, Astro’s Playroom, qui devrait nous permettre de découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités à travers des niveaux conçus spécialement pour les exploiter.

Une manette qui coûtera plus cher que celles vendues actuellement, puisqu’elle sera commercialisée à 70 euros. On le rappelle, la PS5 sortira le 19 novembre prochain à un prix oscillant entre 499 euros pour la version classique et 399 euros pour la Digital Edition.

Les jeux de la console devraient exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités de la manette. On attend de voir ce que vont donner les exclusivités de la machine prévues pour accompagner sa sortie. On espère ainsi que des titres comme Spider-Man Miles Morales ou encore Demon’s Souls utiliseront ces fonctionnalités de manière intelligente.