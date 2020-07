PS5 : une version rouge et noire apparaît dans une publicité Sony

En voyant le flyer diffusé officiellement par Sony sur lequel la PS5 apparaît en rouge et noir, on se dit que le constructeur a en préparation une variante de sa console. Car le modèle présenté il y a peu est blanc et pourvu d’un pourtour noir/bleu. S’agit-il d’une édition limitée, d’une erreur d’impression, ou est-ce l’œuvre d’un petit farceur ?

Un utilisateur du forum ResetERA vient de recevoir officiellement un flyer de la part de Sony. Parmi des produits comme un écran, un smartphone (le Xperia 1 II, que nous avons testé récemment), ou un appareil photo, on y distingue aussi la toute nouvelle console de jeu du constructeur nippon. Mais un détail attire immédiatement l’attention pour qui a déjà vu la console lors de son officialisation en juin dernier : la PS5 est ici parée de noire et de rouge, alors que la version présentée par Sony le mois dernier est blanche et noire. Un nouveau coloris serait-il en préparation ?

Les couleurs de la PS5 ont été modifiées pour coïncider avec les autres appareils de la photo

Si le design de la PS5 ne fait pas l’unanimité auprès des joueurs, c’est à la fois pour sa forme, mais aussi peut-être à cause du coloris retenu par Sony. Dès les premières minutes qui ont suivi la présentation de la console en juin dernier, les mèmes ont afflué sur la toile, parodiant allégrement la console. A tel point que certains l’imaginent déjà en noir ou dans d’autres coloris. Sony les auraient-ils entendus et une version rouge et noire serait-elle sur le point d’être officialisée, comme le montre le flyer ci-dessous reçu par un revendeur ?

La réponse semble cependant tout autre. Si aucune explication n’a été donnée par Sony quant à ce changement de coloris, le revendeur en question explique qu’il s’agit vraisemblablement d’une modification apportée par le designer du flyer. Bien qu’officiel, si le prospectus montre une PS5 aux coloris différents, ce serait pour ne pas dépareiller avec les autres éléments sur la photo.

Bien évidemment, cette explication devra attendre une déclaration officielle de la part de Sony, ou la commercialisation définitive de la console. À moins que le constructeur tâte le terrain, afin de voir si ce coloris rencontre davantage de succès que celui en blanc et noir, qui sait ?