PS5 : une fonctionnalité pour rejoindre instantanément une partie en cours de route

La PS5 n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. L’un d’eux pourrait être la fonctionnalité activités, qui permettrait de rejoindre une partie instantanément sans même lancer le jeu. Une manière de renforcer l’aspect communautaire de la machine.

Pour rejoindre la partie d’un ami sur PS4, il faut suivre un processus bien précis : lancer le jeu, attendre qu’il charge, rejoindre la partie, attendre de nouveau qu’elle charge et puis seulement, il est possible de jouer. Cela pourrait être de l’histoire ancienne avec la Playstation 5 grâce à la fonctionnalité Activités, qui permettrait de lancer une partie sans démarrer le jeu.

La fonctionnalité existe. Mark Cerny l’avait évoqué au détour d’une phrase en présentant la PS5, mais depuis, plus de nouvelles… jusqu’à aujourd’hui. Le site GameReactor a en effet publié une preview du jeu de rallye WRC9. Dans cet article, il est précisé que la fonctionnalité Activités permettrait de rejoindre une course instantanément.

L’article a été immédiatement supprimé, mais bien évidemment, il était déjà trop tard. Le compte Twitter japonais Gematsu, toujours bien informé, nous donne en effet la citation de l’article évoquant la fonctionnalité. Daniel Ahmad, célèbre analyste de Nyko Partner qui a ses entrées dans toute l’industrie, enfonce le clou en affirmant qu’on devrait entendre parler d’Activités très bientôt.

This is something we should start hearing more about soon.

Deep level integration between the PS5 OS and Games to improve the overall experience for users. https://t.co/4pKre8nwy2

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 28, 2020