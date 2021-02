PS5 : un bug étrange empêche la console de télécharger les bons jeux

La PS5 est victime d'un autre bug. Pour une raison inconnue, les pages des jeux et les liens de téléchargement sont mélangés chez certains utilisateurs. De fait, la console ne lance pas l'installation du jeu demandé, mais celle d'un autre titre au hasard présent dans votre bibliothèque.

Depuis son lancement en novembre 2020, la PS5 n'échappe pas aux traditionnels problèmes et bugs de début de carrière. Récemment, des joueurs ont d'ailleurs décidé de porter plainte contre Sony. En effet, la manette DualSense est victime d'un problème de drift, comme l'étaient les Joy-Con de la Nintendo Switch.

Mais en ce mercredi 17 février 2021, nos confrères du site GameReactor nous font part d'un autre bug étrange, repéré sur leur console. Pour une raison inconnue, les pages et les liens de téléchargement des jeux dans la librairie PS5 sont mélangés. En effet, le rédacteur explique avoir tenté de lancer l'installation de la version PS5 de FIFA 21 depuis la librairie.

Au lieu de ça, la PS5 a débuté le téléchargement de Nioh : Complete Edition Remastered. Étrange, d'autant que ce problème semble se produire uniquement avec la version PS5 du jeu de foot d'EA, et non la mouture PS4. Intrigués, les journalistes ont essayé à nouveau d'installer un autre titre, en l'occurrence Werewolf : The Apocalypse – Earthblood. Surprise, le jeu a disparu sans crier gare de la bibliothèque.

Des soucis à signaler sur le PS Store également

Afin de contourner le problème, les équipes de GameReactor décident de passer par le PS Store pour télécharger les jeux en question depuis la boutique de la console. Cette technique a effectivement fonctionné dans le cas de FIFA 21, où il était possible d'opter entre le téléchargement de la version PS5 ou PS4 sans souci. En revanche, la situation s'est avérée plus complexe concernant Werewolf : The Apocalypse – Earthblood.

En effet, la page du jeu a été mélangée à celle de Days Gone, le jeu de survie post-apocalyptique de Bend Studio sorti en 2019. Comme le suppose GameReactor, il semble qu'il y ait plusieurs problèmes avec les pages des jeux au sein de la librairie des joueurs et du PS Store. Les visuels et les liens de téléchargement ne sont pas les bons. Pour rappel, un bug a récemment fait bondir les prix des jeux sur le PS Store, certains titres étant affichés à 11 000 €.

D'après GameReactor, il semble toutefois que ce bug soit peu répandu. Néanmoins, ils affirment avoir reçu des témoignages de plusieurs joueurs, victimes d'autres bugs étranges de cet acabit, comme l'obtention de trophées pour des jeux auxquelles ils n'ont jamais joué. À la rédaction, nous n'avons jamais rencontré ce problème. Nous vous tiendrons au courant si Sony décide de prendre la parole au sujet de ce nouveau dysfonctionnement.

Source : GameReactor