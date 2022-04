PS5 toujours en guerre contre les scalpers, 11 applications Android à désinstaller d’urgence, c’est le récap’ de la semaine

Le Samsung Galaxy S22 vendu à moitié prix, Sony trouve un moyen de contrer les scalpers, des applications Android tentent de collecter certaines de vos données, c’est le récap’ de la semaine.

Les géants Samsung, Apple, Google et Sony ont encore fait parler d’eux ces derniers jours ! Alors que les scalpers devraient avoir désormais des difficultés à revendre la PS5 à des prix exorbitants, le Galaxy S22 voit son prix divisé en deux et l’abonnement mensuel d’Apple se dévoile de plus en plus. Cette semaine, on vous raconte également comment ce joueur de Playstation a évité la mort grâce à son casque Razer et on vous met en garde contre 11 applications Android malveillantes qui pourraient mettre en danger vos données personnelles.

Samsung adapte le prix du Galaxy S22 à ses performances bridées

Il y a quelques semaines, on apprenait que Samsung bridait les performances de ses smartphones volontairement dans le but de faire des économies. Malheureusement pour le géant coréen, ce n’est pas passé inaperçu et le Korea Times rapporte que la polémique a poussé Samsung à diviser le prix de son Galaxy S22 en deux pour limiter la casse et sauver ses ventes. Cette diminution de tarif ne concerne pour l’instant que la Corée du Sud et nous ne savons pas encore si l’Europe aura la même chance.

Lire : Galaxy S22 : Samsung divise son prix par deux après avoir bridé ses performances

Sauvé par son casque Razer

Comme il le rapporte sur Reddit, Jonathan Gonzalez de Torrance a échappé de peu à la mort. Alors qu’il était en train de jouer sur sa Playstation en réseau avec ses amis, le jeune homme a été la cible d'une balle perdue. Heureusement pour lui, la balle a été déviée par la partie métallique de son casque Razer. Excellente publicité pour les casques de la marque gaming singapourienne, dont la qualité n’est plus à prouver.

Lire : Son casque Razer dévie une balle perdue et lui sauve la vie

Les scalpers ne pourront plus revendre la PS5 à prix d’or

Mauvaise nouvelle pour les scalpers ! Sony semble avoir trouvé une astuce pour les empêcher de revendre des PS5 d’occasion à des prix exorbitants. En effet, le constructeur a prévu de placer des étiquettes sur l’ouverture de la boîte de la console, afin qu’elle se déchire dès la première utilisation. Ainsi, les scalpers ne pourront désormais plus tricher, les boîtes étant endommagées dès leur ouverture.

Lire : PS5 : Sony a trouvé une solution pour empêcher les scalpers de revendre la console à prix d’or

11 applications Android à désinstaller au plus vite !

Une équipe de chercheurs en sécurité informatique d'AppCensus vient de repérer 11 applications Android malveillantes dont le seul but est de collecter vos données personnelles, à savoir notamment vos adresses e-mail, vos numéros de téléphones ou encore vos données GPS. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les 11 applications concernées et malheureusement déjà téléchargées plus de 60 millions de fois.

Lire : Google Play Store : désinstallez vite ces 11 applications Android, elles espionnent des millions d’utilisateurs !

Que sait-on de l’abonnement Apple ?

Les abonnements Apple pourraient arrivés plus tôt que prévu selon le journaliste Mark Gurman. En effet, dès la fin de l’année ou au début de 2023, le géant américain pourrait permettre à ses utilisateurs de profiter d’un programme de location et ainsi de changer de modèle de smartphone chaque année. Pour bénéficier de cette nouvelle forme d’abonnement, il faudra débourser 35 dollars par mois pour un iPhone 14, 45 dollars par mois pour un iPhone 14 Pro, et 50 dollars par mois iPhone 14 Pro Max.

Lire : iPhone 14 par abonnement : voici les prix envisagés par Apple

Nos tests de la semaine

Le Vivo Y76 5G est endurant mais un peu cher

Le Y76 5G nous a séduits grâce à son autonomie irréprochable, son interface Funtouch OS et ses accessoires inclus dans la boîte, notamment les écouteurs. Cela étant dit, pour 349 euros, nous avons été déçus par l’écran IPS, les performances vraiment moyennes et le haut-parleur mono. Un rapport qualité/prix moyen qui aura du mal à faire face à certains concurrents tels que le Realme 9 Pro+.

Lire : Test Vivo Y76 5G : une endurance de folie mais un prix un peu élevé

Le Huawei Matebook E fait de l’ombre à la Surface Pro de Microsoft

Huawei relève le défi de proposer un sérieux concurrent à la Surface Pro de Microsoft avec son Matebook E. On adore son écran OLED, son autonomie, et format idéal pour regarder des films ou des séries où que vous soyez. Quelques détails cependant pour perfectionner le produit : le clavier et le pied arrière sont tous deux perfectibles, la puissance est un peu limitée, et on regrette l’absence de rangement pour le stylet et le port unique USB Type-C.

Lire : Test Huawei MateBook E : un écran OLED qui change tout