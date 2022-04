Son casque Razer dévie une balle perdue et lui sauve la vie

Si vous pensez que votre casque gaming ne vous sert qu’à entendre les bruits de pas de vos ennemis sur Call of Duty, détrompez-vous, car celui-ci pourrait très bien vous sauver la vie si l’on venait vraiment à vous tirer dessus.

Un utilisateur de Reddit a raconté sur le réseau social sa mésaventure impliquant une balle perdue et son casque Razer. Vers 10h30 le matin du 31 mars 2022, Jonathan Gonzalez de Torrance, en Californie, discutait tranquillement avec ses amis tout en jouant sur sa PlayStation, lorsqu'il s'est levé pour regarder son téléphone.

Cependant, celui-ci ne s’attendait sûrement pas à ce qu’un individu ait la gâchette facile dans son quartier. En effet, un homme non identifié a soudainement tiré une balle perdue à travers la fenêtre de Gonzalez, frôlant le haut de son casque Razer Kraken. La balle a traversé l’arceau du casque, a heurté un mur proche et est tombée sur le sol.

Son casque Razer a dévié la balle perdue

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le casque est parvenu à dévier la balle qui était pourtant sur le point de lui traverser la tête. Dans sa publication accompagnée de photos incroyables sur Reddit, l’internaute déclare : « Si mon casque n’avait pas été de bonne qualité, j'aurais été mort à l'âge de 18 ans. Je ne peux même pas imaginer toute la douleur que ma famille et mes amis auraient dû traverser ».

Le message original contient des photos montrant les dommages causés aux écouteurs et à la fenêtre, et un autre message contient des photos de l'endroit où la balle a touché le mur ainsi que de la balle elle-même. Il semblerait que la balle a pénétré la protection souple de l’arceau, et que la partie métallique a réussi à dévier la balle.

Il est vrai que Razer confectionne des casques de bonne qualité, bien qu’il ne s’agisse pas des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Le géant du gaming avait d’ailleurs récemment dévoilé un nouveau masque anti-COVID RGB qui a rapidement été victime de son succès.

Source : Reddit