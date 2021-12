PS5 : Sony lance enfin les premières coques colorées avec DualSense assorties

Sony vient d'annoncer la commercialisation prochaine de plaques colorées pour la PS5. Il s'agit là de coques à monter soi-même, et non d'une version de la machine vendue neuve. Des DualSense colorées viendront accompagner cette sortie.

Sony vient d’annoncer la sortie prochaine de coques colorées officielles pour la PS5 sous le nom de Galaxy Collection. Une nouvelle attendue de longue date par les fans, qui étaient alors obligés de passer par des constructeurs tiers pour personnaliser leur machine. Il sera donc possible de troquer sa robe blanche classique contre du noir ou une autre couleur.

Il faut bien s’entendre : la PS5 vendue dans le commerce restera blanche. Ces nouveaux coloris ne concernent en réalité que les coques et uniquement les coques. Elles seront achetables séparément pour un tarif de 55 dollars. Il faudra ensuite démonter vous-même votre console afin de changer les plaques. Une opération qui n’est certes pas très compliquée, mais qui peut faire peur à ceux qui n’ont pas l’habitude du démontage.

La PS5 va enfin avoir le droit à des coques colorées

Cinq coloris seront donc proposés : noir, bleu ciel, violet, rouge et rose. De quoi habiller votre console afin qu’elle colle avec votre déco. Il est vrai que le monstre blanc actuel peut choquer dans certains intérieurs. En plus des coques, Sony a dévoilé des DualSense adoptant les mêmes coloris afin d’avoir une configuration unie. Là encore, les manettes seront vendues à part et non avec les machines neuves. Tous ces produits seront disponibles en janvier prochain sur le site de Sony et chez les revendeurs partenaires en France, mais aussi en Grande-Bretagne ainsi qu’aux Etats-Unis.

A lire aussi – Test de Ratchet and Clank Rift Apart : la nouvelle vitrine technique de la PS5

Pour le moment, Sony ne semble pas prévoir de vendre directement des consoles PS5 avec ces coloris . Il est vrai que la machine reste difficile à trouver, même un an après sa sortie, il ne serait donc pas vraiment idéal de commencer à segmenter l’offre. En tout cas, voici une bonne nouvelle pour les adeptes de personnalisation qui attendaient une annonce de Sony depuis longtemps. Aujourd’hui, il est possible d’acheter des coques, mais celles-ci ne sont pas officielles et donc pas homologuées par le géant japonais.

Et vous, quelle est votre couleur préférée parmi celles proposées ? Allez-vous craquer pour une coque de Sony ? Dites-le-nous dans les commentaires !