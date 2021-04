PS5 : Sony améliore la stabilité de la console avec la mise à jour 21.01-03.10.00, voici ce qui change

La PS5 bénéficie d'une nouvelle mise à jour 21.01-03.10.00, avec principalement des améliorations des performances de la console. Sony doit encore détailler les notes de version complètes de ce patch qui pèse tout de même plus de 900 Mo. Voici tout ce que l'on sait sur les changements.

Vous avez une PS5 ? Si vous vous rendez dans les réglages de la console, vous remarquerez sans doute que Sony propose depuis ce 27 avril 2021 une nouvelle mise à jour (21.01-03.10.00). La firme n'est pas très bavarde cette fois-ci sur les changements apportés par ce patch. On doit en effet se contenter d'un lapidaire “cette mise à jour améliore les performances du système”.

Sony publie parfois dans les jours qui suivent des notes de version plus complètes, mais ce n'est pas toujours le cas. A priori ce patch n'apporte aucune nouveauté par rapport à la première mise à jour majeure de la PlayStation 5 (21.01-03.00.00). La version précédente avait lancé une série de changements majeurs, comme par exemple la possibilité de déplacer les jeux PS5 sur un disque dur externe, Share Play, HDMI device link…

La PS5 reçoit une nouvelle mise à jour avec a priori peu de changements

Il y avait aussi d'autres améliorations à tous les étages – du chat audio à l'accessibilité en passant par les trophées et l'interface. On s'attendait forcément à moins de nouveautés avec une mise à jour qui n'est proposée qu'à quelques semaines d'intervalle. Néanmoins les notes de versions du firmware précédent étaient si complètes que l'on peut s'attendre à ce que Sony publie des notes de version 21.01-03.10.00 plus complètes dans les prochains jours – même si cela reste à confirmer.

Il faut dire que le poids de la mise à jour (903.3 Mo) semble indiquer que les changements en coulisses sont plus profonds que ce que Sony veut bien le dire. A moins que la firme soit obligée de délivrer à chaque mise à jour un firmware complet. Nous en saurons sans doute davantage sur la livraison des updates en observant ce qui se passe pour les suivantes.

Lire également : PS5 – les stocks vont augmenter en 2021 assure Sony

Quoi qu'il en soit, il est recommandé de maintenir votre console à jour. Si vous n'avez pas désactivé les mises à jour automatiques, le nouveau firmware devrait se télécharge au prochain lancement de la PS5. Le cas échéant, vous pourrez lancer une recherche de mise à jour en vous rendant dans les réglages.