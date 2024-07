PS5 Slim : le modèle Digital de la console Sony est à moins de 400 €

Le modèle Digital de la PS5 Slim vous a tapé dans l'oeil ? En cette période de soldes d'été, la console Sony peut être obtenue sous les 400 euros, ou plus précisément à 396,68 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au dimanche 14 juillet prochain, dans le cadre des soldes d'été 2024, le site e-commerce PC Componentes effectue son PcDays Festival. Il s'agit d'un événement commercial où les clients peuvent bénéficier de grosses réductions sur de nombreux produits high-tech.

Parmi les offres promotionnelles du marchand, on peut notamment trouver la PS5 Slim en promotion. Disponible dans son modèle Digital, la console Sony est vendue au prix de 396,68 euros au lieu de 446,27 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 50 euros et la livraison de la console de la marque japonaise peut se faire gratuitement à domicile.

Arrivée en novembre 2023 en même temps que la version classique, la PS5 Slim Digital dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, d'une mémoire de 16 Go GDDR6, d'une puissance de 10.3 TFLOPs, d'un disque SSD amovible de 1 To, d'une résolution en 8K et d'un framerate en 4K/120fps. On retrouve aussi l'audio en 3D, une manette DualSense et le support de la VR. Quant à la connectivité, trois ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax et le Bluetooth 5.1 sont de la partie. Enfin, la console de jeu affiche des dimensions de 358 x 80 x 216 mm et un poids de 2,6 kilos.