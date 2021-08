PS5 : un restock complètement raté déclenche la colère des fans de Sony

Sony vient de proposer un restock de PS5 aux acheteurs qui n'ont pas encore pu mettre la main sur la console de salon. Malheureusement, le système de fil d'attente de l'entreprise a rencontré un sérieux bug. En conséquence, des fans plein d'espoir ont patienté plus d'une heure devant leur écran alors que le stock de PlayStation 5 était déjà complètement épuisé.

Après des mois de pénurie chronique, de nombreux acheteurs ne sont toujours pas parvenus à mettre la main sur une PlayStation 5. Sous pression, Sony a assuré que les ruptures de stocks prendront fin dans le courant du second semestre de l'année. La firme nippone affirmait récemment avoir pris des mesures pour garantir l'arrivée d'un important stock de PS5 sur le marché.

Dans ce contexte, Sony a organisé un « PS5 direct restock » ce jeudi 19 août 2021. Ce type d'événements permet généralement à une poignée d'acheteurs d'obtenir une console. Pour s'assurer que tous les internautes soient sur le même pied d'égalité, la firme tokyoïte a mis en place un système de file d'attente aléatoire.

Un restock PS5 lancé par Sony tourne mal

Ce procédé garantit que les spéculateurs, qui cherchent à acheter des consoles en masse pour les revendre, ne soient pas avantagés. Certains scalpers utilisent en effet des bots capables de cliquer à leur place. Avec une file d'attente aléatoire, l'utilisation d'un robot ne sert à rien. Comme les autres acheteurs, les spéculateurs sont contraints d'attendre sagement derrière leur écran.

En règle générale, un restock de PS5 chez Sony ne dure pas plus de 20 à 30 minutes, rapportent nos confrères de Comicbook. Une fois toutes les PlayStation 5 écoulées, Sony affiche un message annonçant que le restock est terminé. Cette fois, la file d'attente s'est éternisée bien au delà du timing habituel.

Sans surprise, la plupart des acheteurs ont supposé que Sony avait mis en vente un stock de consoles plus important. Cette supposition cadre avec les promesses ultérieures de la marque. Malheureusement pour les acheteurs, le système mis en place par Sony a été victime d'un bug. In fine, le message annonçant l'épuisement des stocks n'est jamais apparu sur l'écran des utilisateurs dans la file d'attente.

Certains ont patienté plus d'une heure avant de se rendre à l'évidence : Sony n'a pas plus de PS5 et a oublié de les prévenir. Evidemment, de nombreux consommateurs, excédés par des mois de recherche infructueuse, s'en sont pris à la marque sur Twitter. “Ils vous laissent vous asseoir et attendre dans la file d'attente pendant une heure et 15 minutes seulement pour être en rupture de stock”, regrette un internaute. Un autre blâme l'absence d'excuses de la part de Sony.

Source : Comicbook