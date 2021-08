PS5 Digital Edition : le modèle plus léger bientôt disponible en France ?

Un nouveau modèle de la PS5 Digital Edition, plus léger, a été repéré il y a quelques semaines sur le site officiel japonais de Playstation. Or, d'après plusieurs médias spécialisés, cette version pourrait arriver plus vite que prévu sur le marché français.

Nous en avions parlé il y a quelques semaines. Un nouveau modèle de la PS5 Digital Edition a été repéré sur le site officiel japonais de Playstation. Cette version, répertoriée sous le nom CFI-1100B01, pèse 3,6 kg. Soit 300 grammes de moins que le modèle original. En outre, elle embarque une nouvelle vis qui permet de fixer la console au socle fourni dans la boite.

Hormis ces informations, nous ne savions pas encore quand Sony comptait mettre sur le marché cette nouvelle variante. Or et si l'on en croit les déclarations du média spécialisé StationOfPlay, cette PS5 Digital Edition allégée a été mise en vente ce jeudi 19 août 2021. En d'autres termes, il est possible d'observer un réassort conséquent de la console sur les différents marchés mondiaux cette semaine.

La nouvelle PS5 Digital Edition bientôt disponible en France ?

D'après StationOfPlay, il s'agirait de plusieurs milliers de consoles. Maintenant, reste donc à savoir quand les consommateurs français pourront en profiter. Dans cette situation, nous vous invitons évidemment à consulter régulièrement les différents sites des revendeurs officiels de la console, comme Amazon, Cdiscount, Cultura, Boulanger, la Fnac, Micromania, Leclerc ou Super U. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre article dédié au stock de la PS5, régulièrement mis à jour en fonction des réassorts.

Concernant la perte de poids de la PS5 Digital Edition, Sony n'a pas encore donné de détail sur la manière dont le constructeur s'est débrouillé pour affiner la ligne de la console. Pour rappel, Sony a promis récemment davantage de stocks de PS5. En avril 2021, Hiroki Tokoi, directeur financier de Sony, avait déclaré lors d'une conférence téléphonique que le constructeur envisageait plusieurs options pour faire à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La modification de la conception de la console fait partie de ces mesures.

Ce nouveau modèle de PS5 Digital Edition, plus léger, permettra-t-il à Sony de proposer davantage d'exemplaires ? Nous le saurons probablement dans les semaines à venir.

Source : StationOfPlay