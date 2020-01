PS5 : ces sublimes rendus imaginent le design de la future console

La PS5 est sur toutes les lèvres. Quelques mois avant le lancement, un fan a mis au point plusieurs rendus très réussis du design de la future console de Sony. Pour développer ces images aussi détaillées que séduisantes, l’internaute s’est basé sur le kit de développement de la PlayStation 5.

Un internaute du nom de Dan Khul a réalisé de nouveaux rendus 3D sublimes de la PlayStation 5, rapportent nos confrères d’IGN. Pour mettre au point le projet, il s’est appuyé sur le jeu créatif Dreams, disponible en accès anticipé sur PS4 depuis plusieurs mois. Le titre sera finalement commercialisé dès le 14 février prochain.

Le jeu développé par Media Molecule permet en effet aux joueurs PS4 de concevoir leurs propres niveaux et leurs propres récits. Sur Twitter, de nombreux internautes partagent leur créations avec le hashtag #MadeInDreams. C’est notamment le cas de Dan Khul.

Des rendus basés sur le kit de développement de la PlayStation 5

Interrogé par IGN, l’internaute affirme avoir voulu rendre ses rendus maison « commercialisable de manière réaliste ». Dan Khul a puisé son inspiration dans le kit de développement de la PS5 qui est apparu début décembre sur la toile. On retrouve donc la structure en forme de fer à cheval (ou de triangle). L’internaute a néanmoins décider de lisser le creux de la console et d’y placer d’élégantes lumières LED.

Sur la face avant, la filiation de la PS4 se fait plus évidente. Les ports de la console sont en effet alignés sous le rebord, comme c’est déjà le cas sur la PlayStation 4. D’après Dan Khul, ce sont finalement les ports qui ont été les plus compliqués à réaliser. Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus sur le design de la PlayStation 5 dès le 5 février 2020 lors d’une conférence. Que pensez-vous de ces rendus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : IGN