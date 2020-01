PS5 : Sony n’ira pas à l’E3 2020 car la firme veut lancer sa console en grand

Sony et sa PS5 ne seront pas à l’E3 2020 qui se tiendra du mardi 9 au jeudi 11 juin 2020 à Los Angeles (Etats-Unis). Le constructeur explique que l’événement ne correspond pas à sa stratégie et tease à la place une « année de célébrations » autour des jeux de la PS4 et du lancement prochain de la PlayStation 5.

C’est donc officiel : Sony ne sera pas présent à l’E3 2020, comme le constructeur l’avait fait en 2019. Traditionnellement l’événement est pourtant l’occasion pour Sony et Microsoft de dévoiler leurs consoles. Et on sait déjà que l’année 2020 verra arriver deux nouvelles générations de consoles, la PlayStation 5, et la Xbox Series X que l’on attend pour la fin d’année 2020. Microsoft sera d’ailleurs bien présent à l’événement et devrait en profiter pour donner plus de détails sur sa prochaine console.

Sony se prépare à « une année de célébrations »

« Après examen détaillé, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons beaucoup de respect pour l’Entertainment Software Association [organisatrice de l’E3, ndlr] en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 est adéquate pour ce qui concentre nos efforts cette année », explique Sony Interactive Entertainment à The Verge.

« Nous allons renforcer notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d’événements consommateurs dans les quatre coins du monde. Nous portons une attention particulière à faire en sorte que les fans se sentent faire partie de la famille PlayStation et y ont accès pour jouer à leur contenu favori. Nous avons un line up fantastique de titres à venir sur PlayStation 4, et avec la sortie prochaine de la PlayStation 5, nous préparons vraiment une année de célébrations avec nos fans », ajoute la marque.

Sony semble brouiller les pistes autour de la date de sortie de sa prochaine console. Une fuite – dont les infos restent à confirmer – suggérait lundi 13 janvier que la présentation de la PlayStation 5 aurait en fait lieu le 5 février 2020 pour une mise sur le marché autour du mois d’octobre. Les déclarations de Sony semblent compatibles avec ce scénario.

La marque rappelle en effet « la sortie prochaine de la PlayStation 5 » et qu’elle se prépare à « une année de célébrations », ce qui semblerait compliqué si la console était effectivement présentée cet été lors de l’E3, voire plus tard. On en saura vraisemblablement davantage dans les prochains jours.

Source : The Verge