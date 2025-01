Cette PS5 Pro modifiée aux airs de Xbox résout l’un des plus gros problèmes de la console

Un youtubeur a développé une solution intéressante au problème d'orientation de la PlayStation 5, en concevant des plaques personnalisées qui transforment radicalement l'apparence de la console, la rapprochant esthétiquement d'une Xbox One S tout en conservant l'ADN de la PS4.

Le projet visant à modifier le design de la PS5 Pro est né d'une observation simple : si la console impressionne en position verticale, son design devient problématique en position horizontale, configuration pourtant nécessaire dans la plupart des meubles TV. Les supports en plastique fournis par Sony ne font qu'accentuer ce problème esthétique.

Pour réaliser cette transformation, le créateur a donc utilisé un scanner 3D Creality CR Scan Raptor, combinant lasers infrarouges et lumière bleue pour capturer avec précision la géométrie complexe des plaques d'origine. Cette étape a permis de garantir une compatibilité parfaite avec le système de fixation d'origine de la console.

La PS5 Pro change de design pour devenir encore plus pratique à utiliser

Le nouveau design s'inspire intelligemment de deux références : la ventilation caractéristique de la Xbox One S et l'approche « sandwich » de la PS4. Les nouvelles plaques intègrent un motif de ventilation qui optimise le refroidissement tout en masquant les courbes originales. La bande centrale reste accessible, préservant l'accès aux ports USB-C et au bouton d'alimentation.

L'aspect le plus remarquable de cette modification est qu'elle conserve la modularité de la PS5. Les plaques peuvent être retirées et remplacées facilement, permettant de revenir à la configuration d'origine ou de changer de couleur selon ses préférences. Le créateur propose notamment deux variantes : une version bicolore noir et blanc moderne, et une combinaison argent et noir plus classique.

Cette modification ne se contente pas d'améliorer l'apparence horizontale de la console. En position verticale, la surface de contact plus importante réduit le risque de basculement, rendant même superflu l'utilisation d'un support. On est peut-être donc face à un véritable potentiel inexploité du système de plaques amovibles de la PS5. Si quelques plaques tierces existent, elles ne changent pas complètement le design de la console. Un tel projet pourrait ouvrir la voie à d'autres designs personnalisés qui pourraient mieux s'intégrer dans différents environnements domestiques. Il reste maintenant à voir si certaines entreprises seraient prêtes à commercialiser de telles plaques, et comme y réagirait Sony.