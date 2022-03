PS5 Pro : le lancement retardé à cause de la guerre en Ukraine ?

Le conflit en Ukraine touche de nombreuses industries, y compris celle du jeu vidéo. En attendant sa résolution, certaines marques pourraient être amenées à revoir leurs plans, voire à repousser la sortie de leurs futurs produits. C'est peut-être le cas de Sony avec la PS5 Pro.

Le conflit en Ukraine impacte de nombreuses industries, y compris celle du jeu vidéo. Dans l'objectif d'apporter leur soutien au pays actuellement sous le coup d'une invasion russe, des acteurs du JV ont décidé de suspendre leurs activités en Russie. C'est par exemple le cas de CD Projekt RED, les papas de The Witcher et Cyberpunk 2077. Récemment, le gouvernement ukrainien a demandé officiellement à EA, Playstation, Microsoft, Sony et d'autres grands noms de faire de même.

Microsoft a répondu à cet appel en arrêtant les ventes de ses consoles en Russie, tandis qu'Electronics Arts a supprimé les équipes russes dans FIFA 22. Bien entendu, ce boycott aura un coup important pour l'industrie du jeu vidéo. D'après les premières estimations, se passer du marché russe représente un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros au total.

Le conflit pourrait également avoir d'autres conséquences à court et long terme. En premier lieu, plusieurs studios de développement ont demandé à Sony de décaler la tenue du prochain State of Play, prévu ce jeudi 10 mars 2022. Alors que les rumeurs laissaient entendre que la firme s'était pliée à la volonté des développeurs, qui souhaitent ne pas détourner “l'attention sur l'horrible situation actuelle”, cette nouvelle conférence se tiendra bel et bien ce jeudi à 23h.

Sony pourrait revoir ses plans à cause de la guerre

Néanmoins, il n'aurait pas été étonnant de voir Sony décaler l'évènement. La marque s'est déjà effacée au profit d'une évènement majeur, notamment lors de la mort de George Floyd et de l'avènement du mouvement Black Lives Matter. Playstation avait alors reporté la présentation officielle de la PS5. Il y a quelques jours, nous avons évoqué dans nos colonnes l'envoi de kits de développement par Sony à des développeurs. De quoi relancer les rumeurs autour d'une éventuelle PS5 Pro.

Jusqu'alors, les différentes bruits de couloir annonçaient un lancement avant la fin d'année 2024, ce qui correspondrait à la moitié du cycle de vie de la PS5. Seulement et si le conflit s'éternise ou prend des proportions plus importantes, il est tout à fait possible que Sony se décide à reporter la sortie de sa prochaine console.

Économiquement parlant, se passer du marché russe représenterait encore une fois un manque à gagner conséquent pour la firme japonaise. On le sait déjà, ce conflit va avoir des répercussions pas seulement sur les prochains mois, mais bien sur les prochaines années. Sony, comme beaucoup d'autres entreprises à travers le monde, le savent et doivent d'ores et déjà chercher à composer sans la Russie sur le long terme.