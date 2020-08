PS5 : prévoyez de la place, voici à quoi la console va ressembler dans votre salon

Le lancement de la PS5 approche, on y est presque. En attendant, si vous voulez voir la place occupée par la console chez vous, des internautes ont créé des modèles 3D destinés aux applications de réalité augmentée. Attention, âmes sensibles s’abstenir : la console est volumineuse, très volumineuse.



Depuis la présentation de la PS5, les estimations et autres rumeurs quant à son volume vont bon train. Il faut bien avouer que si l’on s’en réfère aux visuels officiels, la console semble nettement plus imposante que ses prédécesseurs. Et grâce maintenant à la réalité virtuelle, il est possible de voir la place que va occuper dans le salon la console de Sony. Préparez-vous, car de la place, il va vous en falloir.

La PS5 sera-t-elle la plus volumineuse console de tous les temps ?

Si aucune date de lancement n’a pour le moment été indiquée par Sony concernant la PS5, on sait néanmoins que la console sortira peu avant les fêtes de fin d’année. La console pourrait être commercialisée à la mi-novembre, tandis que le site de Carrefour annonce qu’elle sera accessible en précommande dès le 3 octobre prochain.

Quoi qu’il en soit, la commercialisation de la PS5 approche à grands pas, et si vous avez prévu de l’acquérir, prévoyez un peu de place sur vos étagères ou le meuble TV. Le compte Twitter de Duuro Plays s’est ainsi amusé à imaginer la console « en situation », à l’aide d’une application en réalité augmentée. Au vu de cette vidéo, nul doute que la console est imposante et que beaucoup auront du mal à la poser dans un petit meuble ou sur une simple étagère. La même vidéo montre également le volume occupé par la Xbox Series X et là aussi, force est de reconnaître qu’elle est plutôt volumineuse.

Si l’on en croit les dernières estimations, la console devrait mesurer environ 40 x 22 x 10 cm. Il s’agirait probablement de la console la plus volumineuse de ces 20 ou 30 dernières années, voire de toute l’histoire du jeu vidéo. Pourquoi un tel volume ? Probablement à cause du système de refroidissement. Rappelons que Sony aurait rencontré quelques soucis de surchauffe sur sa PS5. Le constructeur japonais aurait alors revu sa copie en réagençant les composants dédiés au refroidissement de la console.

Si vous souhaitez voir ce que va donner votre PS5 chez vous, il vous suffit de télécharger l’application Particular Augmented Reality (disponible sur iPhone et iPad uniquement). Sur Android, récupérez l’application Sketchfab et téléchargez l’un des modèles de PS5 disponibles. De quoi vous faire une idée de la place occupée par la console… Et réorganiser en conséquence votre intérieur ?