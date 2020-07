PS5 : Sony ouvrirait les précommandes le 13 juillet 2020

La PS5 serait disponible à la précommande dès le 13 juillet 2020, révèle une fuite. Dans la foulée, Sony lèverait enfin le voile sur la date de sortie exacte et sur le prix de sa nouvelle console de salon.

Le mois dernier, Sony a finalement dévoilé le design complet de la PS5. Lors d’une présentation en ligne, le constructeur nippon a aussi révélé plusieurs jeux exclusifs PS5, dont Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank Rift Appart et Project Athia. Jusqu’ici, Sony s’est bien gardé d’évoquer le sujet qui fâche : le prix.

Sony s’apprêterait enfin à dévoiler le prix et la date de sortie de la PS5

D’après un tweet de Roberto Serrano, un informateur réputé, la firme a prévu de révéler le prix de vente de la console dès le 13 juillet 2020. Le leaker dispose d’une solide réputation dans le milieu du jeu vidéo. Par exemple, l’homme avait déjà prophétisé la date de présentation de la PS5 en juin plusieurs semaines avant l’annonce officielle.

Selon lui, Sony en profiterait pour révéler la date de sortie de la PS5 et ouvrir les précommandes dans le monde entier. Pour l’heure, on ignore si Sony se contentera d’un communiqué ou compte organiser une nouvelle conférence. Selon des fuites, le géant nippon souhaiterait plutôt organiser une nouvelle présentation en ligne, similaire à celle de juin dernier.

On notera que de nombreuses enseignes, dont Micromania ou Fnac, ont récemment mis à jour la page destinée aux futurs précommandes de la PS5, ce qui va dans le sens d’une ouverture officielle imminente. Malgré tout, on vous conseille de prendre ces informations avec du recul tant que Sony n’a pas évoque de nouvelle conférence.

D’après les dernières fuites, Sony commercialiserait la PS5 au prix de 399 euros pour sa version sans lecteur de disques, la PS5 Digital Edition. L’édition avec lecteur serait par contre proposée au tarif de 499 euros. La console de salon arriverait sur le marché dès le 20 novembre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.