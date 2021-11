PS5 : les problèmes de la batterie CMOS sont de l’histoire ancienne

D'après Sony, les problèmes du C-Bomb sont désormais de l'histoire ancienne sur PS5 et PS4. En d'autres termes, les joueurs pourront continuer à jouer des jeux physiques et numériques même si la batterie CMOS (l'horloge interne si vous préférez) est défectueuse ou tombe en panne. Toutefois, il y a une exception.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en avril 2021. Tout comme la PS4, la PS5 est sujette au C-Bomb, un problème qui peut vous empêcher de jouer en étant hors-ligne après plusieurs années. Le principe est simple, si la batterie CMOS de votre console (que l'on peut comparer à l'horloge interne de votre machine) est défectueuse ou en panne, votre Playstation n'arrive plus à synchroniser les trophées obtenus et à obtenir avec vos jeux.

Or dans cette situation, il devient impossible de lancer un jeu au format numérique en étant hors-ligne. Des tests ont été réalisés par de nombreux médias et youtubeurs spécialisés, qui ont constaté la gravité du problème. Une fois la batterie CMOS d'une PS5 retirée, plus aucun jeu au format numérique ne se lançait. Et quant aux titres en support physique, certains étaient injouables ou l'installation n'arrivait jamais à son terme.

Les problèmes de la batterie CMOS sont enfin réglés sur PS5 et PS4

Peu après la mise en lumière de ce dysfonctionnement, Sony avait fait savoir qu'elle travaillait activement à résoudre les problèmes de l'horloge interne de la PS5. Or comme nous l'apprend la chaîne Youtube spécialisée Hikikomori Media, ces soucis sont désormais de l'histoire ancienne. Après avoir mené de nouvelles analyses, les deux vidéastes confirment qu'une PS5 avec une batterie CMOS absente ou défectueuse peut maintenant exécuter des jeux PS4 et PS5 au format physique et numérique, et ce même en étant hors-ligne.

Il y a toutefois une exception. Malgré les correctifs appliqués par Sony, les deux youtubeurs ont constaté que les jeux réclamés via un abonnement Playstation Plus ne fonctionnaient plus une fois la batterie CMOS expirée ou retirée. Concernant la PS4, le problème a également été réglé via un patch diffusé par Sony en septembre 2021. En revanche, la situation reste malheureusement inchangée sur la PS3, Sony n'ayant pas encore publié de correctif sur son ancienne console.