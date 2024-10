Les abonnés PlayStation Plus Extra/Premium vont pouvoir éclater du zombi au soleil en octobre 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium en octobre 2024. Autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts, entre une invasion zombie à Los Angeles, le retour d'un roi du point & click, ou encore une perle du jeu indépendant.

Ce mois-ci, tous les abonnés PlayStation Plus (toutes formules confondues) ont pu récupérer gratuitement dans leur bibliothèque l'excellent remake de ce jeu d'horreur culte : Dead Space. On attendait maintenant de connaître la liste des jeux offerts cette fois-ci aux membres PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2024. Pour rappel, ces deux formules permettent d'accéder à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5, mais aussi des classiques de la PS1, de la PS2, de la PS3 ou encore de la PSP par exemple. Chaque mois, la collection évolue avec l'arrivée de nouveaux titres.

Voici la liste des jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium en octobre 2024

Alors, que réserve Sony aux abonnés PS Plus Extra et Premium en octobre 2024 ? Voici la liste complète de tous les nouveaux jeux disponibles à partir du 15 octobre :

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Two Point Campus (PS4, PS5)

The Dark Picture Anthology : The Devil in Me (PS4, PS5)

Gris (PS4, PS5)

Return To Monkey Island (PS5)

Ghostbuster : Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Firefighting Simulator – The Squad (PS4, PS5)

OverPass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Ghost Recon : Wildlands (PS4)

Bien entendu, les abonnés au PS Plus Premium vont pouvoir récupérer quelques classiques supplémentaires, mais aussi un jeu compatible PS VR 2 :

The Last Clockwinder (PS VR 2)

Dino Crisis (PS4, PS5)

Forbidden Siren (PS4, PS5)

R-Type Dimensions EX (PS4)

Tout d'abord, les joueurs vont donc pouvoir découvrir les joies du découpage de zombies sous le soleil californien avec Dead Island 2. Dans cette suite attendue durant de nombreuses années (on approche facilement des 7 ans de développement), vous vous retrouvez au centre d'une pandémie zombie à Los Angeles. Les joueurs peuvent faire leur choix parmi 6 personnages différents, chacun avec sa personnalité propre et des caractéristiques bien spécifiques. Bien entendu, on retrouve ce qui faisait le sel du premier opus, à savoir des affrontements ultra violents, des dégâts localisés pour découper les zombies dans la joie et la bonne humeur, et la possibilité de créer des armes improvisées totalement loufoques.

Dans un tout autre genre, on vous conseille donner une chance à l'excellent Return To Monkey Island. Ron Gilbert, créateur légendaire de la série, poursuit l'histoire des deux premiers opus lancés dans les années 90 avec cette opus inédit. Un grand point & click à l'ancienne qui mettra vos méninges à rude épreuve, et qui vous arrachera sans forcer quelques fous rires.