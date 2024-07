Faire tourner des jeux Switch et PS3 sur une Xbox Series X ou S ? C’est possible, en théorie

Une récente mise à jour du mode développeur des Xbox Series X et S permet en théorie d'émuler des jeux Switch et PS3 sur les deux consoles. Citra, émulateur Nintendo 3DS, fonctionne déjà dessus.

Acheter une console de jeux vidéo pour jouer aux titres qu'elles proposent, c'est bien. L'acheter pour jouer aussi aux jeux d'autres consoles, c'est mieux. Vous l'aurez compris, on parle ici d'émulation. Généralement, ce principe est associé aux ordinateurs, Internet regorgeant d'émulateurs pour toutes les machines existantes, sauf les plus récentes (et encore). L'intérêt principal du procédé est de pouvoir profiter de ses anciennes cartouches ou CD sur un support moderne qui les centralise tous. Une pratique aujourd'hui accessible aux consoles.

On ne cesse de dire que les PlayStation 5 et autres Xbox series X ou Series S se rapprochent de plus en plus des ordinateurs après tout. Sur le papier, ce sont les plateformes de Microsoft qui se prêtent le plus à l'émulation. Nécessitant de passer par le mode développeur de la console, elle est tout à fait possible du moment que vous êtes prêt à effectuer quelques manipulations, et vient justement d'être améliorée avec le support théoriques des jeux Switch et PS3.

Les Xbos Series X et S pourraient faire tourner des jeux Switch et PS3

Sur Youtube, Modern Vintage Gamer a publié une vidéo dans laquelle il pointe la dernière mise à jour du mode développeur des Xbox Series X et S. Cette dernière ajoute le support de Mesa 3D, une bibliothèque graphique libre qui implémente entre autres les interfaces de programmation OpenGL et Vulkan. Sans entrer dans les détails techniques, disons simplement que cela permet théoriquement de jouer à des titres de la Switch ou de la PS3 directement sur les dernières Xbox.

Encore faut-il que des développeurs planchent là-dessus pour proposer une interface, mais c'est possible. Si ça arrive, la Xbox battra la PS5 qui envisage la rétrocompatibilité avec la PS3, mais de manière plus limitée. En attendant, les premiers tests montrent qu'après la mise à jour, les consoles de Microsoft parviennent à faire tourner l'émulateur Nintendo 3DS Citra presque sans accroc.