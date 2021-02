PS5 : il sera possible de rajouter un SSD à la console dès cet été

La PS5 pourra bientôt accueillir du stockage supplémentaire. Bloomberg affirme en effet, sources internes à l’appui, que Sony prévoirait d’autoriser les joueurs à rajouter un SSD. La fonctionnalité est actuellement désactivée.

La PS5 dispose d’un SSD ultra-rapide de 825 Go, avec 667 Go exploitables. Cela fait un peu juste, surtout à l’ère du dématérialisé où les jeux peuvent dépasser facilement les 100 Go. Actuellement, Sony ne laisse pas la possibilité aux possesseurs de la console de rajouter un SSD par eux-mêmes. Les choses sont sur le point de changer.

En effet, Bloomberg a indiqué, sources à l’appui, que Sony allait permettre aux utilisateurs d'installer leur propre stockage SSD dans la console. Cela se fera via une mise à jour logicielle, étant donné que c’est bien l’OS qui bloque actuellement cette possibilité. Elle devrait arriver dans le courant de l’été.

La PS5 augmentera aussi la vitesse de ses ventilateurs

L’annonce n’est pas officielle, mais Bloomberg (qui ne se trompe que rarement) indique s’appuyer sur des sources internes pour étayer ses informations. Le site précise que l’extension du stockage se fera sous certaines conditions. Il ne s’agira pas de brancher un SSD externe sur le port USB comme sur la PS4, mais de le placer directement à l’intérieur de la machine. Il faudra alors simplement retirer l’un des capots blancs de la console et installer son SSD au format M.2. Il devra être au moins aussi rapide que celui inclus par défaut pour être pris en compte. Cette mise à jour permettra également aux ventilateurs d’augmenter leur vitesse afin de contrer tout souci lié à la chauffe après l’ajout du nouveau SSD.

On ne peut que se féliciter d’une telle annonce. Si le SSD de la PS5 impressionne sur ses temps de chargement, on se sent vite à l’étroit dans les 667 Go qu’il propose en stockage. Il faut donc constamment jongler entre les jeux installés afin de trouver de la place. Laisser la possibilité aux utilisateurs de les installer sur un deuxième support ne sera donc pas du luxe. C'est un problème alors que la console n’est qu’au tout début de son exploitation. Dès les prochains mois, de gros jeux débarqueront sur la machine, comme Soulstorm, Returnal ou encore Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

