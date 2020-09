PS5 : la télécommande a des boutons dédiés à Netflix, Disney+, YouTube et Spotify

La télécommande de la PS5 est équipée de plusieurs boutons dédiés aux services de streaming. D’après une fuite en provenance du Brésil, l’accessoire est doté d’un bouton pour Netflix, Disney+, YouTube et Spotify sur la partie inférieure. Sony a apparemment noué des partenariats avec ces plateformes.

En juin dernier, Sony levait le voile sur tous les accessoires destinés à accompagner la PlayStation 5. Conçue comme une plateforme multimédia, la PS5 est proposée avec une télécommande destinée à remplacer la manette DualSense lorsque vous regardez un film ou une série. Les rendus dévoilés par Sony lors de la conférence en ligne montraient la présence de 4 boutons inconnus sur la partie inférieure de l’accessoire. Jusqu’ici, on ignorait l’utilité de ces 4 touches.

Pas de bouton Amazon Prime Video sur la télécommande de la PS5 ?

Chaque touche va permettre aux utilisateurs de lancer une plateforme de streaming, révèlent nos confrères brésiliens de TecnoBlog. La télécommande de la PS5 est en effet apparue dans la base de données de l’Anatel, un organisme de contrôle similaire à la FCC aux États-Unis. Cette base de données contient plusieurs schémas de la télécommande ainsi qu’un guide d’instructions.

En haut à gauche, on trouvera d’abord une touche dédiée à Disney+. Juste à droite, on aperçoit un bouton pour lancer Netflix, le leader de la SVOD dans le monde. En dessous, une touche est réservée à YouTube. Enfin, plus étonnant, un bouton va permettre de lancer Spotify, le service de streaming musical. Comme les précédentes PlayStation, la PS5 laisse aussi les utilisateurs écouter leurs playlists sur leur téléviseur.

La présence de ces boutons pour le streaming n’est pas une surprise. Les télécommandes de nombreux téléviseurs et décodeurs sont déjà munies de boutons dédiés. On remarquera que Prime Video, le service de streaming d’Amazon, est aux abonnés absents de la télécommande. Néanmoins, les boutons choisis par Sony sont susceptibles de changer d’une contrée à l’autre en fonction des partenariats noués. On vous en dit plus dès que possible sur la PS5. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : TecnoBlog