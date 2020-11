PS5 : Est-ce qu’il reste encore des stocks de console ce jeudi 19/11 ?

La PS5 a débarqué ce jeudi 19 novembre 2020 en France. Comme vous avez certainement du le remarquer, acheter la nouvelle console de Sony s'avère être très difficile. Alors, reste t-il encore des stocks de PS5 à l'heure actuelle ? C'est la question à laquelle nous répondons.

PS5 : quelles sont les boutiques qui la proposent encore en stock ce jeudi 19 novembre ?

La Playstation 5 de Sony est à nouveau victime de son succès ! Entre rupture de stocks et/ou problèmes techniques dus à la très forte demande, il n'est pour l'heure plus possible de trouver la PS5 en stock chez l'ensemble des enseignes en ligne la proposant à la vente. Toutefois, il est possible de se faire une petite idée sur les prochaines boutiques qui la proposera à nouveau, les voici !

Boulanger : Du coté de Boulanger, la console est parti à la vitesse de l'éclair. L'enseigne nous avertit que nous seront informés dès qu'un réapprovisionnement est prévu : “Comme vous avez pu vous en douter, la console a été victime de son succès. Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons du stock supplémentaire. Tenez bon !”

Fnac : La Fnac a également vu sont stock de PS5 s'épuiser en quelques minutes : “Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite sur notre site et ont passé une commande pour une console PS5. Si vous n’avez pas pu en acheter une, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouveau du stock.”

Cultura : Cultura de son coté n'a pas pu tenir la cadence et suite à la forte demande, l'enseigne a vu son site pris d'assaut, ce qui l'a fait “planter”, rendant impossible la commande d'une PS5 : “Dû à un nombre record de visites, nous rencontrons des problèmes techniques sur http://Cultura.com vous empêchant de passer commande. Nos équipes sont sur le coup pour résoudre la situation le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension.”

Micromania : Enfin, l'enseigne spécialisée Micromania nous rappelle que seules les personnes ayant réservé/précommandé la PS5 pourront la retirer en magasin selon les infos qu'ils ont reçu par mail/SMS : “La PS5 sort aujourd'hui ! Pour rappel, elle n'est disponible que pour les réservations/précommandes, selon les infos que nous vous avons communiqué par mail/SMS et via votre magasin. Il n'y aura aucune vente libre que ce soit en magasin ou sur notre site.”