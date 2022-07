PS5 : discuter avec un technicien de Sony va devenir plus compliqué

En cas de problème avec une PS4 ou une PS5, les utilisateurs peuvent se rendre sur Twitter pour discuter directement avec un membre du support Playstation. Un service extrêmement pratique pour trouver rapidement une solution à un souci spécifique et qui évite de devoir arpenter des pages interminables d'aides en ligne. Malheureusement, cette option prendra fin dès le 1er août 2022.

Malheureusement, les consoles PS4 et PS5 ne sont pas exemptes de défauts, et il peut arriver de rencontrer certains problèmes. C'est le cas avec le mode Repos de la PS5 par exemple, qui peut poser quelques soucis comme l'extinction subite de la console ou encore des crashs.

Lorsque les joueurs rencontrent des bugs, il est possible de se rendre sur le compte Twitter Ask Playstation de Sony pour accéder au support du constructeur sur le réseau social. Cette solution s'avère extrêmement pratique puisqu'elle permet de prendre contact directement avec un technicien de Sony afin d'exposer son problème et de trouver une solution rapidement.

Playstation met fin au support sur Twitter

Malheureusement, Sony vient d'annoncer que ce système de support via Twitter fermera ses portes dès le 1er août 2022. “A partir du 1er août, le support Playstation 1-To-1 via Twitter ne sera plus disponible. Pour se connecter au support Playstation, visitez le Guide pour contacter l'assistance Playstation. Pour des articles d'assistance et des ressources d'auto-assistance, visitez l'Assistance Playstation. Pour des vidéos d'assistance, visite la chaîne YouTube Playstation Support”, précise Sony sur l'oiseau bleu.

Désormais et pour obtenir une assistance en cas de problème avec votre console Playstation, les joueurs auront trois moyens à leur disposition. En premier lieu, vous pourrez vous rendre sur l'Assistance Playstation. Vous y trouverez de nombreux articles d'aides en ligne dédiées à différentes catégories comme :

Compte et sécurité

PS Store et remboursements

Abonnements

Jeux

Matériels et réparations

Sécurité

La seconde option consiste à se rendre sur la page YouTube officielle de Playstation Support, où les joueurs pourront trouver différentes vidéos tutoriels comme “Problèmes lié aux méthodes de paiement” ou encore “Définir une limite de dépense pour un enfant sur PS5″ par exemple.

Il est également possible d'accéder à l'assistant Playstation en ligne depuis lequel vous pouvez entrer en conversation avec un chatbot. Attention toutefois, ce chatbot sert seulement à réinitialiser le mot de passe de votre compte Playstation. Si vous voulez discuter avec un technicien de Sony, il faudra désormais appeler le service client de Playstation par téléphone au 01 70 70 07 78 (disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30).