PS4 : pas de panique, la console va durer encore des années selon Sony

La PS5 arrive dans quelques mois. La nouvelle console remplacera logiquement la PS4, mais Sony se veut rassurant pour ceux qui ne vont pas tout de suite passer à la génération supérieure : la PS4 ne sera pas abandonnée et a encore beaucoup de choses à proposer dans le futur.

La PS5 va prochainement sortir dans les boutiques. Cela signifie-t-il que la PS4 va se retirer après sept ans de bons et loyaux services ? Pas si sûr, selon Sony, qui promet que la console aura encore le droit à beaucoup de choses, sans forcément préciser quoi. La Playstation 5 va remplacer la Playstation 4, oui, mais pas d’un coup.

Lors d’une interview donnée au journalise Geoff Keighley, Eric Lampel, chef de la branche marketing PlayStation de chez Sony, a déclaré que la console était loin d’être morte :

« Nous ne pouvons pas pousser tout le monde depuis la précédente génération dans cette nouvelle expérience. La PS4 est une part importante de ce que nous faisons, et cela continuera à l’être. Je pense que nous avons vu quelques-uns des plus grands titres de cette génération sortir sur la console ces dernières semaines, et cela va continuer. La PS5 est un produit de nouvelle génération, mais il y a encore beaucoup de choses à venir pour les gens sur PS4. Il y a encore beaucoup de vie pour ce produit. »

Une console encore exploitée quelques années

La déclaration semble rassurante, mais elle est en réalité plutôt nébuleuse. Il est possible de voir ici un discours qui ne cherche pas à enterrer la PS4, alors qu’elle n’a seulement que quelques mois de vie avant la sortie de la PS5. Qui achèterait une console sachant que la suivante arrive bientôt ?

On se doute que Sony se focalisera sur la PS5. Cependant, la PS4 sera très certainement exploitée pendant encore quelques années. Une habitude chez le constructeur. Par exemple, l’un des derniers jeux PS3 est FIFA 19, sorti cinq ans après la PS4. Pour la PS2, c’est le jeu PES 2014, sorti la même année que la PS4 !

Sony a livré sa dernière exclue PS4 (voir notre test et avis sur Ghost of Tsushima) mais la console devrait toutefois continuer à recevoir des jeux d’éditeurs tiers pendant encore un moment. On peut ajouter à cela les traditionnelles mises à jour de sécurité pour protéger les données utilisateurs.

Notons que Microsoft a une stratégie toute autre et souhaite encore exploiter sa Xbox One pendant quelques temps car les jeux exclusifs sur Xbox Series X y seront disponibles.