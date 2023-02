PS1 : 25 ans plus tard, ce jeu reçoit une nouvelle mise à jour

Le RPG culte de la PS1 The Legend of Dragoon va recevoir une nouveauté intéressante presque 25 ans après sa sortie : l’ajout des trophées. Une fonctionnalité permise par son arrivée dans le catalogue PlayStation Plus.

Sorti en 2000 sur PlayStation, The Legend of Dragoon est un JRPG typique de l’époque qui dispose d’une aura particulière chez les fans du genre malgré des critiques mitigées à sa sortie. Il va prochainement recevoir une nouvelle fonctionnalité : les trophées.

En effet, le titre arrive cette semaine pour les abonnés du PlayStation Plus Extra et Premium. De ce fait, il sera possible d’y jouer sur la PS5 et même d’y débloquer les fameux trophées. Une première pour le service. Rien d’officiel pour l’instant, mais le site True Trophies, souvent bien informé sur la question, l’affirme sans ciller.

Un jeu PS1 aura le droit aux trophées pour la première fois

Déployé en 2022, le service PlayStation Plus Extra et Premium permet de jouer à une sélection de vieux titres de l’histoire de la PlayStation. Régulièrement, de nouveaux sont ajoutés. Ils sont jouables sur PS5 tels qu’ils étaient à l’époque, mais de disposent pas de système de Trophées. L’ajout de cette fonctionnalité serait donc une première pour un ancien titre et cela permettrait de relancer l’intérêt pour ceux qui aiment platiner leurs jeux.

A lire aussi – Nouveau PlayStation Plus : nous avons testé la nouvelle formule, voilà nos premières impressions

Petite précision qui a son importante : True Trophies précise que les Trophées ne seront peut-être pas ajoutés au lancement de The Legend of Dragoon sur le PS Plus. La liste des récompenses ne serait pas encore totalement finalisée et la fonctionnalité pourrait arriver un peu plus tard. Ne reste donc qu’à faire preuve de patience pour voir si tout cela est réel ou non, mais leur ajout sur les anciens jeux sonne comme une excellente idée.

The Legend of Dragoon est sorti sur PS1 fin 2000 et a été développé par Japan Studio. S’il n’a pas eu le succès des classiques du genre, comme les Final Fantasy de l’ère 32-bits, il a constitué un noyau dur de fans au fil des ans, devenant petit à petit un titre culte. Les Trophées, eux, sont arrivés bien plus tard, au moment de la PS3.

Source : True Trophies