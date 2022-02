La PS Vita a 10 ans : retour sur les dix meilleurs jeux de la console portable

La PS Vita, la célèbre console portable de Sony, fête ses dix ans en ce 15 février 2022. L'occasion pour nous de revenir sur les dix meilleurs titres de la petite sœur de la PSP.

Lancée en décembre 2011 au Japon, puis en février 2012 en Europe, la PS Vita s'est présentée comme la réponse de Sony à une certaine Nintendo 3DS. La proposition du constructeur était prometteuse : proposer une qualité graphique digne d'une PS3 sur une console portable, des performances rendues possibles notamment grâce à son écran OLED, à son microprocesseur quad-core ARM Cortex-A9 MPCore et son unité de traitement graphique SGX543MP.

Malgré des débuts prometteurs, les ventes de la PS Vita ont commencé à stagner rapidement, avant de diminuer fortement sur de nombreux marchés, notamment au Japon. Ces mauvaises performances ont provoqué le report de certains gros titres, et en février 2019, Sony a finalement officialisé la mort de la PS Vita. En 2018, le constructeur avait déjà pris une décision lourde de sens en stoppant la commercialisation des jeux en physique. Malgré cette fin de carrière prématurée, la PS Vita a accueilli dans son catalogue plusieurs titres forts. Et justement, en ce dixième anniversaire de la console portable de Sony, remémorons-nous ensemble les meilleurs jeux de la PS Vita.

La liste des dix meilleurs jeux de la PS Vita

Gravity Rush

Killzone Mercenary

Muramasa Rebirth

Uncharted Golden Abyss

Persona 4 : Golden

Sly Cooper : Voleur à travers le temps

Soul Sacrifice

Tearaway

Wipeout 2048

Ys : Memories of Celceta

Gravity Rush reste évidemment le titre le plus marquant de PS Vita, et probablement l'un des fers de lance de la console aux côtés d'Uncharted Golden Abyss, un préquel aux premières aventures de Nathan Drake. Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert avait séduit les joueurs et la critique pour sa direction artistique, son style graphique si particulier entre manga et cartoon, et une bande-son de qualité signée Kohei Tanaka.

Killzone Mercenary s'est imposé lui comme une vitrine de la puissance de la PS Vita. Développé par Guerrilla Cambridge, l'un des studios de Guerrilla Games, les papas d'Horizon Forbidden West et Horizon Zero Dawn, ce FPS offrait un rendu impressionnant pour un jeu dédié à une console portable.

On se souvient également de Soul Sacrifice, considéré par beaucoup comme le Monster Hunter Like de la PS Vita. Il faut dire que Capcom, les développeurs de la saga, avaient préféré boudé la console de Sony au profit de la 3DS. L'éditeur japonais a donc laissé le champ libre aux autres studios, ce que Japan Studio s'est empressé de faire avec Soul Sacrifice. Et vous, quel est votre jeu préféré sur la PS Vita ? Utilisez vous toujours la console de Sony ? Espérez-vous une éventuelle PS Vita 2 ? Dites-le-nous dans les commentaires.