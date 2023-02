PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux gratuits en février 2023

Comme chaque mois, Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui rejoindront le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium au mois de février 2023, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sélection de ce mois est très intéressante.

La liste complète des jeux ajoutés aux catalogues PS Plus Extra et Premium avait fuité hier, et Sony vient désormais de confirmer la bonne nouvelle. Après un mois de janvier qui avait accueilli d’importants titres tels que Dragon Ball FighterZ, Devil May Cry 5, Life is Strange ou encore Just Cause 4 Reloaded, Sony est de retour en février avec une nouvelle sélection de jeu tout aussi généreuse. Au total, ce sont 13 nouveaux jeux qui seront offerts ce mois-ci aux abonnés PS Plus Extra et PS Plus Premium.

Ces derniers vont comme d’habitude profiter de quelques titres supplémentaires plus anciens. On retrouve trois classiques de la PSOne, jouables sur PS4 ou PS5 : The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 et Harvest Moon : Back to Nature. La version PS4 de Destroy All Humans ! de 2005 est également disponible pour les membres Premium.

Liste des jeux PS Plus extra/premium de février 2023

Ce mois-ci, l'attraction principale est évidemment Horizon Forbidden West, le jeu de rôle d'action en monde ouvert. Le jeu est sorti il y a un an seulement, et avait été très bien accueilli par les fans. Le reste du programme de février n'est pas à négliger non plus. Vous pourrez bientôt découvrir les versions PS4 et PS5 de The Quarry, Outriders, le RPG d'action Scarlet Nexus de Bandai Namco, The Forgotten City ou encore Borderlands 3 sans frais supplémentaires si vous avez un abonnement Extra ou Premium.

Voici un récapitulatif de tous les titres offerts à partir du 21 février prochain :

Horizon Forbidden West (PS4 and PS5)

The Quarry (PS4 and PS5)

Resident Evil 7 (PS4)

Outriders (PS4 and PS5)

Scarlet Nexus (PS4 and PS5)

Borderlands 3 (PS4 and PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7 (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I Am Sestuna (PS4)

The Forgotten City

Les personnes qui se contentent du PS Plus Essentiel vont également avoir droit à un lot de jeu intéressant ce mois-ci. OlliOlli World, Mafia : Definitive Edition, Evil Dead : The Game et Destiny 2 : Beyond Light sont disponibles jusqu'au 6 mars. En revanche, Sony abandonnera la PlayStation Plus Collection, qui permet aux membres possédant une PS5 d'accéder à un grand nombre de jeux PS4, le 9 mai.