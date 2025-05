Proton Drive lance une nouvelle fonctionnalité pour mieux sécuriser vos photos et vidéos

Proton, la fameuse entreprise suisse qui propose des services dans le Cloud, lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Albums pour Proton Drive. Cette option permettra aux utilisateurs de mieux sécuriser leurs photos et vidéos.

Créée en 2014, la société Proton ne cesse de grandir au fil des années. Connue pour son client Proton Mail et son VPN disponible sur le Web ou mobile, l'entreprise propose également Proton Drive, un service considéré comme un concurrent de Google Drive et iCloud. Plus de deux ans après son lancement, Proton Drive s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité.

Aujourd'hui, la start-up helvétique annonce l'arrivée d'Albums. Il s'agit d'une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de Proton Drive d'organiser, de partager et de consulter leurs photos et vidéos les plus importantes, le tout de manière sécurisée grâce au chiffrement de bout en bout.

Sécurisez vos photos et vidéos avec Albums, la nouvelle fonction de Proton Drive

Très sollicitée par la communauté de Proton, la fonctionnalité Albums améliore l'expérience de stockage de fichiers et de photos sécurisés de Proton Drive. Ainsi, l'option vous permet de gérer vos souvenirs en toute simplicité et confidentialité. Les seules personnes qui peuvent accéder à vos images sont vous et les personnes que vous avez choisies.

DÉCOUVRIR PROTON VPN

Parmi les principaux avantages de Albums dans Proton Drive, on peut trouver :

Une organisation intelligente : les utilisateurs peuvent créer des collections personnalisées de photos et de vidéos, afin de simplifier la gestion des contenus personnels.

: les utilisateurs peuvent créer des collections personnalisées de photos et de vidéos, afin de simplifier la gestion des contenus personnels. Un partage sécurisé : les utilisateurs peuvent inviter d’autres personnes à rejoindre les Albums par e-mail, avec un contrôle total sur les personnes autorisées à les consulter ou à y contribuer. L’accès est synchronisé en temps réel et peut être révoqué à tout moment.

: les utilisateurs peuvent inviter d’autres personnes à rejoindre les Albums par e-mail, avec un contrôle total sur les personnes autorisées à les consulter ou à y contribuer. L’accès est synchronisé en temps réel et peut être révoqué à tout moment. Un chiffrement de bout en bout : chaque photo, vidéo, nom d’album et métadonnées importantes, telles que la géolocalisation et autres informations relatives à l’appareil photo, sont chiffrés, garantissant ainsi que seuls les destinataires prévus puissent accéder au contenu.

Enfin, si vous avez déjà installé Proton Drive sur votre appareil mobile, vous pouvez mettre à jour l'application pour accéder à cette fonctionnalité. Et si vous êtes nouveau client sur Proton Drive, vous pouvez vous inscrire à Drive Plus et obtenir 200 Go de stockage sur le cloud.