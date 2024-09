Protégez-vous contre l’espionnage, NordVPN est à -74% pendant seulement quelques heures

Pendant les French Days, NordVPN offre jusqu’à 74% de réduction sur ses différentes formules, avec 4 mois offerts. Plus aucune excuse pour négliger votre sécurité en ligne.

74% DE REDUCTION + 4 MOIS OFFERTS CHEZ NORDVPN

Pendant quelques heures encore, NordVPN s’affiche à un tarif exceptionnel. À l’occasion des French Days, le VPN le plus populaire du marché est à 2,98 € au lieu de 11,59 € par mois.

L’offre est valable jusqu’au lundi 30 septembre à 23h59. Elle correspond à une réduction de 74% si vous faites le choix de la formule basique sur deux ans. Vous bénéficiez également de 4 mois d’abonnement offerts.

Pour rappel, NordVPN est disponible en 3 formules. L'abonnement basique donne droit à un VPN rapide et sécurisé ainsi qu'à une protection contre les sites web malveillants sur 10 appareils différents.

Jusqu’à 5000 € remboursés si vous perdez de l’argent en ligne

En optant pour la formule Avancée, vous bénéficiez en plus d’une protection contre les malwares, d’un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, ou encore d’un analyseur de fuite de données.

Enfin, la formule Ultime de NordVPN vous donne droit à tous ces avantages, ainsi qu’à un stockage Cloud sécurisé de 1 To et à une assurance cyber-risques incluse sans surcoût. En plus de vous protéger contre l'espionnage et de protéger vos données et activités en ligne, NordVPN se porte également garant pour vous rembourser jusqu’à 5000 euros si vous vous faites arnaquer en ligne.

Que propose NordVPN pour les French Days ?

Il est possible pendant quelques heures encore de profiter de tous les avantages de NordVPN à des tarifs préférentiels. Seul l’abonnement sur 2 ans bénéficie de ces offres le temps des French Days. Jusqu’au lundi 30 septembre inclus, voici les prix des différentes formules :

NordVPN Basique : 2,98 €/mois au lieu de 11,59 € par mois sur 24 mois + 4 mois offerts (-74%)

par mois sur 24 mois + 4 mois offerts (-74%) NordVPN Avancé : 3,85 €/mois au lieu de 14,99 € par mois sur 24 mois + 4 mois offerts (-74%)

par mois sur 24 mois + 4 mois offerts (-74%) NordVPN Ultime : 6,26 €/mois au lieu de 24,89 € par mois sur 24 mois + 4 mois offerts (-74%)

Pour ces prix, vous pouvez accéder à l’un des meilleurs VPN du marché, si ce n’est le meilleur. C’est en tous les cas l’application la plus populaire de la catégorie en France d’après une enquête publiée cette année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Nous avons testé NordVPN de long en large et il coche quasiment toutes les cases : vitesse de connexion, chiffrement / sécurité, facilité d'utilisation, accès aux catalogues étrangers des plateformes de streming, etc.