Assassin’s Creed Mirage : bonne nouvelle, le DLSS et le FSR seront finalement pris en charge

Ubisoft vient de mettre à jour les configurations PC d’Assassin’s Creed Mirage en ajoutant la prise en charge du DLSS et du FSR. Jusqu’à maintenant, seul le XeSS d’Intel était indiqué comme le compatible. Une excellente nouvelle pour les joueurs disposant d’une machine vieillissante, qui pourront profiter du jeu dans les meilleures conditions.

Décidément, Ubisoft Bordeaux fait tout comme il faut pour permettre à tous les joueurs de profiter au mieux d’Assassin’s Creed Mirage sur PC. Premièrement, le studio a pris soin d’optimiser son jeu de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de posséder une machine de guerre pour le faire tourner correctement. Dans les configurations PC requises publiées plus tôt cette semaine, on remarque en effet que les PC les plus modestes n’auront aucun mal à faire tourner le jeu de manière décente.

Un petit détail, non moins important, manquait toutefois à l’appel. En effet, le billet de blog mentionnait bien le support pour le XeSS, la technologie d’upscaling d’Intel… mais pas du DLSS ni du FSR. On pourrait penser que leur absence ne se ferait finalement pas tant remarquer que ça au vu des configurations requises, mais leur ajout bénéficierait tout de même aux joueurs équipés d’un PC vieillissant, leur permettant de profiter de Mirage dans de meilleures conditions.

Assassin’s Creed Mirage sera bien compatible avec le DLSS et le FSR

Or, bonne nouvelle, Ubisoft Bordeaux vient finalement d’annoncer que les technologies d’upscaling de Nvidia et FSR seront finalement prises en charge par le jeu. Le billet de blog consacré aux configurations PC requises a en effet été mis à jour pour inclure les deux outils. Qu’il s’agisse d’un simple oubli ou d’une rectification de la part du studio, ce sont les joueurs qui ressortent gagnants de cette nouvelle.

Ainsi, même ceux disposant d’une configuration plus modeste pourront profiter de meilleure définition et d’un meilleur framerate que ce qui leur aurait normalement été possible. Si, par ailleurs, vous ne savez pas exactement ce qu’est le DLSS (et par définition les autres technologies d’upscaling), nous avons écrit un guide pour vous aider à tout comprendre sur le sujet.

Source : Ubisoft