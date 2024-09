Profitez des forfaits eSIM sur n’importe quel téléphone Android avec cet adaptateur

Un nouvel adaptateur permet d’utiliser des forfaits eSIM sur des téléphones qui ne sont pas compatibles avec cette technologie. Il offre une solution pratique pour accéder à des plans mobiles bon marché sans avoir besoin de changer de smartphone.

L’eSIM, ou SIM intégrée, se retrouve dans de nombreux smartphones récents, comme l'iPhone 16 fraîchement sorti. Cependant, tous les appareils ne sont pas encore compatibles avec cette technologie. Les forfaits eSIM, souvent plus économiques et faciles à configurer, sont particulièrement appréciés des voyageurs et des utilisateurs cherchant des offres flexibles. Jusqu'à présent, il fallait un téléphone compatible pour en profiter. Mais l'adaptateur de JMP change la donne.

En effet, le JMP eSIM Adapter permet d’utiliser des forfaits eSIM sur des téléphones Android dotés d’un emplacement pour carte SIM classique. Cet adaptateur utilise un circuit intégré universel embarqué (eUICC) qui est compatible avec la norme eSIM. Cela permet de télécharger et gérer à distance des forfaits compatibles. Contrairement à d’autres solutions, ce dernier fonctionne avec une application open source. Ceci donne aux utilisateurs plus de flexibilité et un meilleur contrôle de leurs profils, sans restrictions liées à des logiciels propriétaires.

L’adaptateur JMP rend n’importe quel téléphone Android compatible avec les forfaits eSIM

Pour utiliser l’adaptateur JMP, il suffit de l’insérer dans l'emplacement SIM de votre téléphone Android, puis d'ajouter un profil via l'application dédiée, JMP SIM Manager. Cette dernière, disponible le Google Play Store et F-Droid, permet de configurer facilement les plans eSIM. Une fois le profil ajouté, l’adaptateur fonctionne comme une carte SIM classique, permettant une connexion immédiate au réseau, même sur des appareils qui ne sont pas compatibles avec cette technologie à l'origine.

L’adaptateur eSIM de JMP est proposé au prix de 39,99 $ (environ 37 €), avec une option de lecteur USB à 10 $ (environ 9 €) supplémentaires pour les appareils non compatibles avec l'application. Cette solution est idéale pour ceux qui souhaitent accéder aux forfaits eSIM bon marché sans avoir à changer de téléphone. Que ce soit pour les voyageurs cherchant des forfaits abordables à l'étranger ou pour ceux qui veulent réduire leurs coûts, ce petit objet offre une grande flexibilité et un avantage non négligeable par rapport aux autres solutions existantes.

Source : JMP