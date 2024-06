Dites adieu aux cartes SIM, les eSIM vont bientôt dominer selon cette étude

Un cabinet d'analyse estime que la fin des cartes SIM est pour bientôt. Selon lui, l'utilisation d'eSIM va connaître une croissance rapide qui dépassera celle des SIM physiques.



Changer de carte SIM ponctuellement, avant un voyage à l'étranger par exemple, peut vite devenir pénible. Déjà il faut retrouver cette fichue aiguille pour ouvrir le compartiment adéquat sur le smartphone. Ensuite il faut s'assurer de ne pas perdre sa carte principale. Et après tout çan il faudra recommencer les mêmes étapes une fois rentré chez soi. L'arrivée de l'eSIM a changé la donne. Il ne s'agit pas de dire que ces cartes virtuelles sont parfaites, mais force est de constater qu'elles facilitent grandement ce genre d'opération.

Ce n'est pas pour rien qu'Android cherche à rendre le transfert d'eSIM plus simple, voire à transformer votre carte SIM physique en version numérique. Pourtant, une étude de la firme CCS Insight montre que l'adoption des eSIM est encore extrêmement faible. Elles ne représentent que 150 millions des 8,9 milliards de forfaits mobiles à travers le monde. Un écart massif qui pourrait bien se réduire très rapidement selon les estimations du cabinet d'analyse.

Les eSIM vont bientôt devenir la norme sur smartphone d'après ces estimations

D'après les prédictions de CCS Insight, le nombre de smartphones supportant la technologie eSIM va passer de 27 % en 2023 à 56 % en 2028. C'est surtout l'Amérique du Nord qui impulsera cette croissance. Plus de la moitié des eSIM actuellement en circulation se trouve sur le continent, et ce n'est pas un hasard : là-bas, depuis l'iPhone 14, Apple propose des iPhone uniquement compatibles eSIM.

Lire aussi – Cette carte SIM d’un nouveau genre va régler les problèmes de panne de réseau de manière étonnante

Passer à l'eSIM a plusieurs avantages. Comme nous l'avons dit plus haut, leur gestion est facilitée, mais cela a aussi un impact positif sur l'environnement. Les forfaits ponctuels pour bénéficier d'un réseau à l'étranger sont également moins chers en moyenne que leur contrepartie avec une SIM physique. Ne reste plus qu'à faire savoir tout cela au plus grand monde. Menée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Australie, l'étude dévoile que 6 personnes interrogées sur 10 ne savaient pas ce qu'était une eSIM.