Profitez de 50 € de remise sur l’AirFryer Philips à double panier chez la Fnac !

La Fnac propose une remise de 50€ sur l'AirFryer Philips Série 3000, une friteuse sans huile à double panier. Cet appareil polyvalent permet de cuisiner des repas sains et savoureux tout en réduisant l’utilisation d’huile. Profitez de cette offre pour découvrir une nouvelle façon de cuisiner plus légère sans compromis sur le goût !

Profiter de l'offre dès maintenant

Vous êtes à la recherche d’une alternative aux méthodes de cuisson traditionnelles ? Craquez pour le AirFryer Philips Série 3000 (modèle NA352/00) à prix réduit en ce moment chez la Fnac ! L'enseigne propose la friteuse sans huile qui a déjà révolutionné de nombreuses cuisines pour seulement 149,99€ au lieu de 199,99€ grâce à une remise de -25%, et ce, avec un double tiroir ! C'est l'appareil idéal pour cuisiner des plats sains pour toute la famille.

Un appareil indispensable pour une cuisine saine

Le principal avantage de cet appareil est en effet la réduction des matières grasses dans les aliments. Alors que les friteuses classiques nécessitent une grande quantité d'huile pour garantir une cuisson uniforme, la friteuse à air utilise l’air chaud pour cuire les aliments. Cette technologie innovante permet de réduire considérablement l’apport calorique des plats tout en maintenant leur texture croquante.

En plus de sa capacité à cuisiner des frites croustillantes avec peu ou pas d’huile, la friteuse à air Philips excelle également dans la préparation de viandes, poissons, légumes et même pâtisseries. Sa polyvalence en fait un allié incontournable pour cuisiner sainement, tout en conservant le plaisir gustatif.

Autre avantage de taille : son double panier. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour cuisiner deux plats simultanément sans mélange de saveurs. Que vous souhaitiez préparer des frites dans un panier et des légumes grillés dans l’autre, ou bien cuire du poisson et des pommes de terre en même temps, la flexibilité offerte par cette friteuse sans huile est un réel atout.

En prime, l’appareil est également très facile à nettoyer. Les paniers et le tiroir sont amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui réduit considérablement le temps de nettoyage après chaque utilisation. De plus, l’absence d’huile utilisée dans la cuisson limite les éclaboussures et autres désagréments typiques des friteuses traditionnelles.

Tout savoir sur la friteuse sans huile Philips

En somme, l’AirFryer Philips Série 3000 à double panier est une excellente option pour quiconque cherche à améliorer ses habitudes alimentaires sans sacrifier le goût. Avec une réduction de 50 € chez la Fnac, c'est le moment idéal pour vous équiper d'une friteuse sans huile de haute qualité, capable de transformer vos repas de tous les jours en véritables festins sains. La cuisine légère et savoureuse n’a jamais été aussi accessible, alors n'attendez plus pour profiter de cette offre exceptionnelle !