Profitez de -15% sur ces écouteurs sans fil dotés d’une fonction de traduction automatique en 40 langues

Être capable de communiquer dans une autre langue que sa langue maternelle devient de plus en plus indispensable, que ce soit dans le monde du travail ou dans la sphère privée. Des outils d’aide existent pour faciliter les échanges en plusieurs langues, mais manquent souvent d’ergonomie et ne permettent pas des discussions fluides. C’est là qu’interviennent les produits de Timekettle, et notamment ses écouteurs sans fil WT2 Edge avec traduction simultanée bidirectionnelle.

La barrière de la langue peut devenir un sérieux handicap dans une relation, qu’elle soit professionnelle ou sociale, et peut empêcher de créer des liens avec les autres, ainsi que de comprendre ou faire comprendre quelque chose d’important à quelqu’un. Une personne qui voyage régulièrement est souvent confrontée à ces situations gênantes, avec une impossibilité de communiquer avec son interlocuteur : un douanier, un policier, un restaurateur, un passant qui souhaite nous indiquer le chemin… Ces moments sont toujours difficiles à vivre et provoquent au mieux inquiétude et embarras, au pire des problèmes bien plus graves.

Des écouteurs qui traduisent en temps réel

Pour éviter les soucis de communication de ce genre, la société Timekettle a développé des solutions technologiques de traduction permettant de rapprocher les gens qui ne partagent pas la même langue entre eux. L’un de ses produits phares est le WT2 Edge, une paire d’écouteurs sans fil embarquant une fonctionnalité de traduction simultanée bidirectionnelle pour des discussions fluides en plusieurs langues.

Cet appareil ô combien pratique est particulièrement bien adapté aux hommes d’affaires, qui doivent négocier dans de multiples langues pour étendre leur activité sur les marchés internationaux : même chez les professionnels, tout le monde ne parle pas l’anglais avec aisance.

Mais les écouteurs Timekettle WT2 Edge peuvent également rendre de fiers services au sein des familles multiculturelles, dont les membres ne parlent pas forcément la même langue. Pour être en mesure de parler avec ses beaux-parents qui ne parlent ni français ni anglais par exemple, vous pouvez vous équiper de cette solution. Vous pourrez ainsi discuter sans besoin que votre partenaire ne soit systématiquement en charge de la traduction.

Les immigrés, expatriés ou étudiants à l’étranger peuvent également trouver utilité aux WT2 Edge lorsqu’ils débarquent dans le pays qui les accueillent sans parler la langue en vigueur. Ils peuvent permettre de communiquer bien plus facilement avec les autorités, avec son employeur, avec ses camarades de classe et professeurs… Bref, les usages et applications de la technologie de Timekettle sont multiples.

Quatre modes de traduction

Pour couvrir une grande variété de besoins et de situations, les Timekettle WT2 Edge proposent quatre modes de fonctionnement distincts :

Le mode simultané est l’un des plus intéressants d’entre eux. En partageant l'un de vos écouteurs avec votre interlocuteur, chacun peut parler naturellement dans la langue dans laquelle il se sent le plus à l’aise grâce aux traductions transmises en simultané aux écouteurs. Il est très bien adapté aux négociations commerciales, aux discussions familiales interculturelles et pour les scénarios qui nécessitent une communication approfondie pendant une longue période.

Avec le mode tactile, appuyez sur votre écouteur pour parler dans votre langue, vos paroles sont traduites et transmises à tous ceux qui vous écoutent, puis appuyez de nouveau pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. Cette fonction est utile dans les environnements bruyants ou lors de réunions avec un grand nombre d’interlocuteurs.

Le mode haut-parleur s’adresse aux situations où il faut être rapide, comme pour demander un itinéraire ou le prix d’un article. Il suffit de porter l'un des écouteurs et de tenir votre smartphone devant votre interlocuteur. Parlez et celui-ci va entendre la traduction vocale et visualiser le texte traduit de ce que vous venez de dire.

Le dernier est le mode d'écoute, qui offre une traduction unidirectionnelle des discours et de l'enseignement. Celui-ci peut reconnaître, saisir automatiquement et traduire des phrases dans les langues sélectionnées, alors qu’elles sont également traduites en audio dans votre oreille. Le script est également enregistré pour être révisé à tout moment, une option très utile pour les étudiants, les journalistes ou les employés qui doivent rendre compte d’une réunion.

40 langues et 93 accents

Grâce à sa technologie brevetée HybridComm 2.0, embarquée dans ses écouteurs sans fil WT2 Edge, Timekettle promet d’améliorer la fluidité des conversations en plusieurs langues jusqu’à 400 %, permettant de gagner un temps considérable et d’améliorer sa productivité et son confort. Chaque utilisateur parle et reçoit une traduction dans sa propre langue, le produit permet de mener une discussion avec plusieurs interlocuteurs en temps réel et de manière tout à fait naturelle.

Les WT2 Edge prennent en charge 40 langues et 93 accents (le français se décline par exemple en deux versions : France et Canada) et proposent une traduction bidirectionnelle simultanée via le réseau Wi-Fi ou cellulaire. Aucune connexion à internet n’est nécessaire et il est notamment possible de traduire une conversation entre français et anglais, ou français et chinois. Au total, 8 langues principales sont disponibles en dans ce mode de traduction hors-ligne : du chinois vers l'anglais, le japonais, le français, l'espagnol, le coréen, le russe et l'allemand. Mais aussi de l'anglais vers le chinois, le japonais, le français, l'espagnol, le coréen, le russe et l'allemand.

Pour une traduction rapide et précise, Timekettle a recours aux capacités de six moteurs de traduction, qui sont tous des références mondiales du domaine : DeepL, Google, Microsoft, iFlytek, AmiVoive et Hoya. Les écouteurs WT2 Edge supportent les chats multilingues jusqu’à 200 personnes avec 40 langues différentes et les réunions bilingues jusqu'à 6 personnes, avec une large variété de combinaisons mises à disposition.

Le fabricant n’a pas seulement soigné la dimension traduction de ses écouteurs, mais aussi la partie audio et performances. Les WT2 Edge disposent d’une réduction intelligente du bruit pour filtrer les bruits de fond gênants, ainsi que de microphones à double formation de faisceau et d’une reconnaissance vocale directionnelle qui sépare votre voix des autres voix à proximité, si bien que vous pouvez même les utiliser dans les transports.

Les écouteurs sans fil de Timekettle fournissent des traductions bidirectionnelles simultanées en un court délai compris entre 0,5 à 3 secondes et bénéficient d’une autonomie de trois heures de traduction ininterrompues sur une seule charge. Avec l’étui de charge, l’autonomie passe même à 12 heures.

Enfin, la marque a travaillé le design de ses WT2 Edge, légers et compacts, pour qu’ils soient agréables à porter, même pendant plusieurs heures d’affilée, et qu’ils restent bien ajustés dans vos oreilles en toutes circonstances.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’acquérir les Timekettle WT2 Edge à prix réduit. En utilisant le code promotionnel « Phonandroid » (sans les guillemets), vous bénéficiez d’une réduction de -15%. Cette offre est valable sur le site officiel de Timekettle ou sur celui d’Amazon. Mieux vaut ne pas trainer, car cette remise n’est valable que jusqu’au 30 avril 2023 inclus.

