Le prix de la Ligue 1 sur Prime Video, Apple et le Bitcoin, un trafic de processeurs Intel, le récap

Les matchs de la Ligue 1 et 2 à partir de 12,99€ par mois par Amazon Prime Vidéo, Apple aurait investi 2 milliards de dollars dans le Bitcoin, un contrebandier arrêté en possession de 123 000 de dollars de processeurs, c’est le récap’ du jour !

On s’intéresse aux chiffres en cette journée de Fête nationale ! Que vous soyez passionnés de football ou engagés dans les cryptomonnaies, on vous livre nos dernières news sur les géants Apple et Amazon…

LA LIGUE 1 SUR AMAZON PRIME VIDÉO : UN ABONNEMENT MENSUEL SUPPLÉMENTAIRE À 12,99€

Comme vous le savez peut-être, les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont fait l'objet d'une bataille acharnée en juin 2021 et c’est Amazon qui est sorti grand vainqueur en empochant l'intégralité des droits de diffusion des deux championnats pour un montant total de 250 millions d'euros. Amazon a donc opté pour une formule d'abonnement supplémentaire facturée à 12,99 € par mois. Bien entendu, cette formule s'ajoute donc à l'abonnement mensuel classique de 5,99€ à Amazon Prime. D'ordinaire fixé à 21h, le coup d'envoi sera désormais donné à 20h45

Lire : Amazon Prime Video propose toute la Ligue 1 à partir de 12,99 € par mois

APPLE INVESTIT 2 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE BITCOIN

Au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises ont acheté du Bitcoin (BTC), comme Tesla qui a investi 1,5 milliards de dollars en février dernier. Plus récemment, une rumeur est venue affirmer qu'Apple aurait à son tour engagé plus de 2 milliards de dollars dans la reine des cryptomonnaies. Pour l'heure, aucune information ou preuve ne permet d'étayer cette rumeur. La position d'Apple concernant les devises numériques s'est fortement assouplie au cours des derniers mois. Le géant de Cupertino a même annoncé son intention d'engager un expert de solutions de paiement alternatives, comme les cryptomonnaies. Dans ces conditions, certains imaginent qu'Apple envisage de lancer un exchange de cryptomonnaies concurrent de Coinbase, Binance ou Bitpanda dans les années à venir.

Lire : Après Tesla, Apple aurait investi 2 milliards de dollars dans le Bitcoin

UN TRAFIC DE PROCESSEURS SE DÉVELOPPE DANS L’EMPIRE DU MILIEU

La pénurie de composants ne cesse de faire parler d’elle et l’actualité tech est inondée de mauvaises nouvelles concernant l’état des stocks des constructeurs depuis plusieurs mois. De notre côté du globe, nous ne sommes pas vraiment à plaindre en ce qui concerne les disponibilités des processeurs, mais la situation en Chine est toute autre. Certains redoublent donc d’imagination pour faire entrer illégalement des puces sur le territoire. C’est le cas de cet individu sur lequel on a retrouvé pas moins de 256 processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K collés sur ses jambes et son torse. Le montant du butin sur son corps s’élevait à 123 500 dollars, soit l’équivalent d’un peu plus de 104 000 euros.

Lire : Pénurie – il se fait arrêter à frontière chinoise avec 123 000 dollars de processeurs Intel sur lui