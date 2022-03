Le prix de la tablette Xiaomi Pad 5 est en chute libre sur AliExpress, vite !

Près de 6 mois après sa sortie, la Xiaomi Pad 5 fait l'objet d'une offre promotionnelle sur le site AliExpress. Actuellement, la tablette tactile du constructeur chinois peut être obtenue à 290,76 euros par le biais d'un coupon de réduction.

Dans le cadre de ses “Bons plans du printemps” dont l'opération commerciale prend fin ce vendredi 4 mars 2022 à 8h59, AliExpress propose la Xiaomi Pad 5 à prix réduit.

Au cours de l'offre à durée limitée, la tactile tactile de la marque chinoise disponible dans sa version 128 Go est en vente sur le site e-commerce au tarif exact de 290,76 euros au lieu de 330,76 euros. La remise de 40 euros s'effectue avec le coupon LAPLACE40 (à saisir durant l'étape de la commande). Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite depuis un entrepôt en Espagne.

Présentée en même temps que la Pad 5 Pro et la Pad 5 Pro 5G, la Xiaomi Pad 5 est une tablette tactile qui dispose d'un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 600, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 8720 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectivité, elle se compose de la norme Wi-Fi 5 (ac), du Bluetooth 5.0 et d'un port USB Type-C.