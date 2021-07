Prime Video : le foot français débarque le 24 juillet sur la plateforme, l’abonnement sera-t-il plus cher ?

Le 24 juillet prochain, les abonnés Prime Video pourront visionner les matchs de la Ligue 2, avant de profiter de la Ligue 1 quelques jours plus tard. Pour 259 millions d’euros par an, Amazon s’est octroyé les droits de diffusion de 80 % des matchs. Les utilisateurs craignent en revanche une hausse du prix de l’abonnement.

Le rendez-vous est pris pour le 24 juillet, 19 h. C’est à cette date que débutera la diffusion des matchs de Ligue 2 sur Amazon Prime Video. Puis, deux semaines plus tard, ce sera au tour de la Ligue 1 de faire une entrée fracassante dans le catalogue de la plateforme. C’est un petit événement dans la sphère du foot français, jusqu’à présent largement dominé par Canal+. Pour opérer ce tournant majeur, Amazon a mis les moyens : pendant 3 années à venir, la firme déboursera 259 millions d’euros par an pour garder ses droits de diffusion.

À ce prix, Amazon s’est assuré de garder la main mise sur 80 % des matchs des deux championnats, soit 302 matchs en tout par saison pour la Ligue 1 seulement, à raison de 8 matchs par jour. Pour l’heure, on n’en sait pas beaucoup plus sur l’opération. Amazon n’a pas encore communiqué sur la manière dont seront proposés les matchs, mais assure que les détails arriveront prochainement. Le 25 juin dernier, la plateforme a tout de même partagé son top 10 des matchs les plus importants.

Les utilisateurs craignent une hausse du prix de l’abonnement

Dans un article dédié à ce transfert historique, l’Équipe révèle qu’Amazon n’a pas encore fini de constituer son équipe éditoriale dédiée au sport. Dans les trois prochaines semaines, la plateforme devra donc trouver ses futurs commentateurs ainsi que les animateurs des magazines réguliers sur l’actualité footballistique. On sait déjà que la Ligue de Football Professionnel recevra 25 millions d’euros par an pour assurer la production des matchs.

Tout cet argent dépensé inquiète les abonnés de Prime Video. À l’heure actuelle, le catalogue est accessible pour le prix de 49 €/mois, tarif qui comprend également tous les avantages de livraison de la plateforme e-commerce, en plus de nombreuses autres offres. Amazon s’est toujours distingué par son abonnement relativement peu cher par rapport à la concurrence. Mais l’arrivée massive du football pourrait bien mener à hausse du prix. Reste à savoir si celle-ci ne concernera que les amateurs de ballons ronds, l’ensemble des utilisateurs, ou même si elle aura tout simplement lieu.