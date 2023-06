Prime Vidéo dévoile les prochains films et séries françaises à rejoindre son catalogue

Plusieurs films et séries produites en France vont bientôt rejoindre le catalogue de Prime Video. La plateforme de streaming d’Amazon vient de dresser la liste des prochains arrivants, ainsi que leur synopsis respectif. Petit tour d’horizon.

Comme tous les autres services de streaming, Prime Video gonfle son catalogue chaque mois de nouveaux contenus pour ses abonnés. Mais il arrive aussi que la plateforme prenne un peu d’avance dans ses annonces et dévoile une liste de films et séries à venir dans les prochains mois. C’est précisément ce que celle-ci vient de faire en dressant la liste des films et séries françaises qui vont bientôt rejoindre le service.

Que ce soit d’ici la fin de l’année ou plutôt en 2024, plusieurs contenus s’annoncent donc d’ores et déjà intéressants. Au programme, on retrouve tout aussi des films tirés par les cheveux comme Feuilleman que des séries inspirées de faits réels, à l’instar de Trash. Et au milieu de tout ça, un documentaire sur Squeezie. Voici donc toutes les annonces de Prime Video pour les prochains mois.

Sur le même sujet — Prime Video devrait bientôt copier la concurrence en proposant une formule avec publicités

Les films français à venir sur Prime Video

Feuilleman est un film sorti tout droit de l’imagination des Youtubeurs McFly & Carlito ainsi que de l’acteur Pierre Niney, qui raconte l’histoire d’un superhéros capable de se transformer en feuille. De son côté Le Stupéfiant Noël des Silestone est, comme son nom l’indique, un film de Noël qui suivra un policier qui se retrouve projeté dans un autre monde suite à un souhait de sa fille.

Sulak, quant à lui, relatera la véritable histoire de Bruno Sulak, l’un des plus célèbres voleurs du XXe siècle, tandis que Tigres & Hyènes sera un thriller s’intéressant à un braquage orchestré pour libérer un bandit. Enfin, Les Infaillibles est lui aussi une histoire de braquage, mais cette fois sur fond de romance entre Inès Reg et Kevin Debonne.

La liste des films français à venir sur Prime Video :

Feuilleman

Les Infaillibles : 2024

2024 Le Stupéfiant Noël des Silestone : 2023

2023 Sulak : 2024

: 2024 Tigres & Hyènes : 2024

Les séries françaises à venir sur Prime Video

Du côté des séries, Miskina reviendra pour une saison 2 avec les meilleurs mensonges de Fara. Trash s’intéressera au phénomène Loft Story, qui a bouleversé la France au début des années 2000, en suivant de près les producteurs de cette émission d’un nouveau genre. Pour finir, Ourika se concentrera sur l’affrontement Driss, jeune homme prometteur contraint de reprendre le trafic familial de cannabis, et William, un policier bien décidé à se faire une place.

La liste des séries françaises à venir sur Prime Video :

Miskina, la pauvre — saison 2 : 2024

2024 Ourika : 2024

: 2024 Trash : 2024

Au milieu de tout ça, Prime Video a également annoncé l’arrivée d’un documentaire sur Squeezie, ainsi qu’une nouvelle saison du télé-crochet Popstars.