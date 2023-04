Prime Video devient le n°1 du streaming, ChatGPT devine les numéros du loto, c’est le récap

Amazon Prime Video devient le n°1 du streaming, ChatGPT aurait deviné les numéros gagnants de la loterie pour un joueur, Final Fantasy XVI dévoile ses combats dantesques dans un trailer haletant, c'est le récap des actus du vendredi 14 avril 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech ce vendredi 14 avril 2023 sur Phonandroid ? Tout d'abord, nous avons publié notre test complet de Minecraft Legends, le nouveau spin-off développé par Mojang. Avec sa formule atypique mêlant stratégie en temps réel et action, le jeu marque sa différence et saura séduire les fans de l'univers Minecraft.

Dans un toute autre domaine, Amazon s'est lancé à son tour dans la course à l'IA avec la présentation de Bedrock, son IA générative et désormais concurrente de ChatGPT et Bing Chat. Côté Android, nous avons appris qu'Android 14 permettra enfin de se débarrasser des notifications qui occupent tout l'écran de votre smartphone. Mais sans plus attendre, voici ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actu de ce vendredi 14 avril 2023.

Prime Video devient le n°1 du streaming

Pour la première fois de son histoire, Amazon Prime Video est devenu le numéro 1 du streaming aux Etats-Unis, dépassant Netflix. En effet, la plateforme culmine avec 21% de parts de marché sur le continent américain, contre 20% pour le géant mondial du streaming.

Pour en savoir plus : Prime Video détrône Netflix et devient numéro 1 des plateformes de streaming

Un joueur thaïlandais affirme sur TikTok que ChatGPT aurait deviné pour lui les numéros gagnants de la loterie. Il affirme avoir gagné le gros lot après avoir joué les numéros proposés par l'IA d'OpenAI.

Pour en savoir plus : ChatGPT aurait deviné les numéros gagnants de la loterie pour ce joueur très chanceux

La saga Final Fantasy va revenir cette année avec Final Fantasy XVI, un épisode inédit. Alors que la sortie est toujours fixée au 22 juin 2023, Sony a consacré un nouveau State of Play au titre de Square Enix. Via une longue bande-annonce, le studio a présenté les combats ultra dynamiques du jeu, ainsi que l'interface et son univers.

Pour en savoir plus : Final Fantasy XVI – Square-Enix dévoile les combats hyper dynamiques de son prochain RPG sur PS5