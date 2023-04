ChatGPT aurait deviné les numéros gagnants de la loterie pour ce joueur très chanceux

Décidément, ChatGPT n’a pas fini de nous étonner. Parmi toutes les utilisations permises par l’IA, il y en a une que l’on n’avait pas soupçonnée : deviner les numéros gagnants de la loterie. C’est pourtant bien ce qui est arrivé à ce joueur thaïlandais, ou du moins, c’est ce qu’il affirme sur son compte TikTok. Mais est-ce crédible ?

Il est désormais acquis que ChatGPT est bien plus qu’une IA conversationnel. Plus le temps le passe, et plus l’on découvre des utilisations insoupçonnées du chatbot d’OpenAI. Que ce soit pour planifier vos vacances, écrire du code, ou même sauver la vie d’un chien, on parie que vous ne connaissez pas encore tous les talents de ce dernier. Et ce n’est pas Patthawikorn Boonrin qui dira le contraire.

Patthawikorn Boonrin est un utilisateur de TikTok thaïlandais, adeptes des jeux de hasard et, notamment de la loterie. Aussi, celui-ci s’est posé une question simple, mais non moins insolite : ChatGPT est-il capable de prédire les numéros gagnants de la loterie ? Selon lui, il semblerait que oui. En effet, il affirme avoir joué les numéros que lui a proposé le chatbot et avoir gagné une petite somme.

Il affirme que ChatGPT lui a permis de gagner à la loterie

Avant d’en arriver là, Patthawikorn Boonrin a toutefois dû insister un peu. ChatGPT a d’abord présenté quelques réticences à l’idée de deviner les numéros de la loterie, mais a fini par accepter en demandant à l’utilisateur le nom de jeu ainsi que la période de tirage. Suite à quoi, l’IA a analysé des données fournies par le joueur, puis calculé les numéros qui pourraient sortir au prochain tirage. Bingo, celui-ci a remporté 2000 bahts, soit environ 53 €.

Alors, tout cela est-il crédible ? Nous avons voulu tester nous-mêmes les capacités de prédiction de ChatGPT. Comme on pouvait s’y attendre, celui-ci nous a répondu que la loterie est un jeu reposant sur le hasard et qu’il lui était donc « impossible de prédire les numéros gagnants du prochain tirage ». Toutefois, selon Patthawikorn Boonrin, il est possible de déterminer mathématiquement le prochain tirage, à partir des précédents numéros gagnants. La FDJ mettant à disposition un historique de tous ses tirages, vous pouvez toujours tenter votre chance.