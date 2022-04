Formule 1 en streaming : sur quelle chaîne regarder la F1 en direct ?

La Formule 1 ne cesse de gagner de nouveaux fans à travers le monde. Mais trouver les différentes courses en streaming pour la saison 2022 n'est pas forcément la tâche la plus aisée. Ne vous inquiétez pas : nous avons toutes les chaînes qu'il vous faut pour suivre la compétition.

Ça y est, vous êtes tombés dans la Formule 1 ? Vous n'êtes pas seuls. Le championnat du monde 2022 de F1 ne cesse de récupérer de nouveaux spectateurs, et les exploits de ses grandes stars comme Charles Leclerc, Lewis Hamilton ou le français Esteban Ocon passionnent de plus en plus les foules. Mais voilà : ce n'est pas forcément le sport automobile le plus facile à regarder, du simple fait que les diffusions en direct ne sont pas aussi largement diffusées que les sports les plus populaires dans notre pays. Alors pour trouver une chaîne en streaming, faisons le point.

Quelles chaînes diffusent la F1 en direct (streaming) ?

Pour avoir un plus large panel de choix, il nous faut voir plus largement du côté européen. Pour une raison simple : en France, c'est Canal+ qui est le seul exploitant de la Formule 1. Le choix est cependant large : vous y avez accès aux essais libres, aux qualifications et au Grand Prix. Sur la chaîne TV, vous retrouverez la diffusion en direct et en HD. Avec un abonnement myCanal, vous pouvez retrouver tout cela directement en streaming sur votre ordinateur, votre mobile ou vos tablette. Cependant, il peut être intéressant de se pencher du côté des autres chaînes européennes, dont voici un petit comparatif des offres.

Chaîne Prix Catalogue Canal+ (France) à partir de 20,99€/mois Essais libres, qualifications, Grand Prix RTBF (Belgique) Gratuit Qualifications, Grand Prix RTS (Suisse) Gratuit Qualifications, Grand Prix ORG (Autriche) Gratuit Essais libres, qualifications, Grand Prix ServusTV (Autriche) Gratuit Essais libres, qualifications, Grand Prix

Comment regarder la F1 en streaming français

La F1 en France : Canal+

En France, il n'y a pas d'astuce particulière ; il faut payer. Le groupe français Canal+ dispose de l'intégralité des droits de diffusion de la F1 en direct comme en streaming. La chaîne TV légale historique a accès à l'intégralité de la saison 2022 de la Formule 1. Aussi, il vous faudra forcément vous abonner à Canal+ pour pouvoir en profiter. La première offre Canal+ est à 20,99 euros par mois, et inclue également l'abonnement à Disney+.

Si l'on peut regretter le fait que TF1 ait perdu l'appel d'offre, on ne peut non plus nier que la proposition de Canal est complète. Vous pouvez y retrouver tous les essais libres, toutes les qualifications et tous les Grand Prix. Il n'y a pas solution plus complète. Qui plus est, la chaîne est une habituée de ces compétitions et offre tout de même une qualité de commentaires et de retranscription imbattable. En prime, être abonné signifie pouvoir retrouver tout cela sur de nombreuses plateformes différentes (TV, ordinateur, smartphone, tablette) en toute simplicité, via les nombreuses applications Canal+ disponibles.

La F1 en Belgique : RTBF

Les diffusions francophones ne s'arrêtent pas à la France. En Belgique, c'est la chaîne RTBF qui a récupéré les droits de diffusion de la compétition. Et celle-ci est disponible gratuitement pour nos amis belges, avec une diffusion en streaming sur le net (la plateforme s'appelle RTBF Auvio) et des commentaires en français. L'offre n'est pas aussi complète que sur Canal+ — les essais libres ne sont pas diffusés — mais le nerf de la guerre (les qualifications et les Grand Prix) sont bien disponibles. La Belgique a elle aussi une certaine culture de la F1, et donc des commentateurs de très bonne qualité.

Pour pouvoir profiter de la compétition en streaming, il vous faut cependant une adresse IP belge. Si vous n'êtes pas basé physiquement en Belgique, il vous faudra donc avoir recours à un VPN pour pouvoir en profiter. De nombreux VPN existent pour cela, mais attention : si votre seul but est de regarder la F1, il sera toujours plus intéressant financièrement de vous inscrire à Canal+. Si vous avez par contre un compte Netflix et que vous voyez l'utilité du VPN au-delà de cette compétition, ce peut être une bonne alternative. Des VPN gratuits existent également, mais peuvent être limités.

La F1 en Suisse : RTS

Même cas de figure en Suisse, où la chaîne locale RTS disponible gratuitement a récupéré les droits de diffusion de la saison 2022 de la F1. RTS a fait l'impasse sur les essais libres pour se concentrer sur les qualifications et les Grand Prix. La chaîne elle-même est spécialisé dans le sport, automobile ou non, et permet donc de retrouver une équipe de passionnés aux commentaires, en langue française.

Comme c'est le cas pour la RTBF, vous ne pourrez accéder à la diffusion sans avoir une IP Suisse. Aussi, il vous faudra une nouvelle fois employer un VPN pour changer la localisation de votre adresse IP.

Notez que des diffusions gratuites sont aussi disponibles en Autriche grâce aux chaînes ORF et ServusTV. Cependant, ces diffusions sont en allemand, et demandent une nouvelle fois recours à une adresse IP locale.