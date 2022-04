L’abonnement Canal+ & Disney+ pour les moins de 26 ans est à moitié prix

Vous avez moins de 26 ans et vous voulez souscrire, sans vous ruiner, à un abonnement Canal+ incluant le service Disney+ ? C'est possible grâce à ce bon plan qui va suivre. En effet, l'abonnement Canal+ & Disney+ est proposé à moitié prix sur la boutique en ligne Canal Plus.

Jusqu'au mercredi 15 juin 2022, le groupe télévisuel Canal+ permet aux jeunes de moins de 26 ans de souscrire sur la boutique en ligne officielle à un abonnement Canal+ à moitié prix parmi deux bouquets télévisuels incluant le service Disney+.

Ainsi, la première offre concernant l'abonnement Canal+ & Disney+ est proposée au prix de 12,49 euros au lieu de 24,99 euros. L'abonnement en question comprend notamment les chaînes Canal+, Canal+ Grand Écran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé.

Quant à la deuxième offre, que l'on peut considérer comme la plus complète des deux bouquets, elle est au tarif de 20,49 euros au lieu de 40,99 euros. Ce deuxième abonnement contient les chaînes Canal+, Canal+ Grand Écran, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé. Et plus de ces chaînes, les services de streaming Netflix, OCS, StarzPlay, Canal+ Séries et Ciné+ sont également inclus.

Pour information, les offres promotionnelles sont valables en France métropolitaine et sont réservée aux personnes âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). À défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur. Aussi, les offres sont limitées à deux connexions simultanées sur PC/MAC, tablette, smartphone, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ou X, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit.

Enfin, le service Disney+ valable pour 4 écrans en simultané et en UHD (et disponible en France métropolitaine) peut être utilisé en créant un compte CANAL+ ainsi qu’un compte Disney+ soumis aux conditions d’utilisation de Disney+.