Prime Day 2021 : le Fire TV Stick 4K chute à 32,99 €

Pour le Prime Day 2021, Amazon propose le dongle HDMI Fire TV 4K au prix inédit de 32,99 €. Pour en profiter, vous devez être membre Prime. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, toute la durée de l'événement jusqu'au mardi 22 juin à 23h59.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est parti pour le Prime Day 2021 Amazon. L'enseigne en ligne propose un bon plan très intéressant sur le Fire TV Stick 4K. S'il faut habituellement débourser 59,99 € pour s'en équiper, il passe au prix inédit de 32,99 € lors du Prime Day. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, il faut bien entendu être abonné au programme Prime. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, toute la durée de l'événement.

Pour en revenir au Fire TV Stick 4K, ce dernier permet de bénéficier des fonctionnalités connectées sur les TV dépourvu d'internet. Ce dernier apporte une toute nouvelle expérience. Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

De plus, vous profitez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service de streaming vidéo d'Amazon. Vous pouvez ainsi avoir accès à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.